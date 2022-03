La Academia "condena" bofetada de Will Smith en los Óscar y evaluará el incidente

La Academia de los Óscar anunció el lunes que lanzó una "revisión formal" del incidente ocurrido en la gala el domingo, cuando el actor Will Smith abofeteó al comediante Chris Rock tras una broma sobre su esposa.

"La Academia condena las acciones del señor Smith en el evento de anoche", dijo la organización en un comunicado enviado a la AFP.

"Hemos iniciado oficialmente una revisión formal del incidente y estudiaremos otras acciones y consecuencias en concordancia con nuestros estatutos de conducta y la ley de California".

El escándalo se desató por una broma de Rock sobre la cabeza rapada de Jada Pinkett, la esposa de Smith, que padece alopecia, nombre médico de la pérdida de cabello.

Smith, de 53 años, se dirigió al escenario y le propinó una bofetada. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!", le gritó dos veces tras volver a su asiento.

Minutos después, al recibir el premio a mejor actor por su papel en "Rey Richard: Una familia ganadora" (o "El método Williams" en España)", se disculpó diciendo, entre lágrimas, que "a veces el amor te hace hacer locuras". Cuestionó también a "quienes faltan el respeto".

Pero ¿a qué se arriesga Smith? Aunque algunos han pedido a la Academia de Cine estadounidense que le retire el premio, la actriz Whoopi Goldberg, una de las administradoras de la organización, dijo que eso no ocurriría.

"Habrá consecuencias, estoy segura, pero no creo que eso sea lo que hagan. Particularmente porque Chris [Rock] dijo que no presentará cargos", dijo Goldberg la mañana del lunes en un programa de televisión.

En el plano penal tampoco parece posible ningún procesamiento en esta etapa por falta de una denuncia de Rock, según indicó la policía de Los Ángeles el domingo por la noche.

Por tanto, Smith solo se expondría a sanciones disciplinarias, que pueden ir según el código de conducta de la Academia desde una simple amonestación hasta la expulsión.

El primer castigo que recibió el actor llegó desde las redes sociales, donde muchos denunciaron la violencia de su comportamiento.

El actor y director Judd Apatow lanzó un tuit en el que dijo que Will Smith "pudo haberlo matado" a Rock. "Simplemente perdió el control de su cólera y su violencia (...) Perdió la cabeza". Después lo borró.

Mia Farrow, entretanto, disculpó los comentarios del humorista: "No hizo más que una broma, como él sabe hacer".

El basquetbolista estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, dijo estar "aún en shock como todo el mundo".

La escritora británica Bernardine Evaristo, cuyo padre es nigeriano, consideró que Smith desperdició la posibilidad de dar un ejemplo, especialmente para los afroestadounidenses. Cuando "Smith es apenas el quinto negro en ganar el Óscar al actor principal, recurre a la violencia en vez de usar el poder de la palabra para vencer a Chris Rock", tuiteó.

"Y luego invoca a Dios y al amor que le habrían hecho comportarse así", añadió.

Smith se disculpó con la Academia, pero no con Rock. El director Rob Reiner cuestionó la sinceridad de su disculpa y recalcó que no estuvo dirigida al propio Chris Rock. Will Smith puede considerarse "afortunado de que Chris no presente cargos por agresión", escribió.

El rapero y productor Sean "Diddy" Combs había indicado el domingo tras la ceremonia que Smith y Rock habían superado el desencuentro. "Ya no hay problema (entre ellos), se acabó, puedo confirmarlo", dijo a la publicación Page Six.

"Está todo bien", afirmó el propio Smith a Variety mientras participaba en la fiesta de los Óscar junto a su esposa e hijos.

Algunas celebridades también salieron en defensa de Smith. Liam Payne, excantante de One Direction, dijo a periodistas: "Creo que tenía derecho a hacer lo que hizo".

La representante demócrata Ayanna Pressley, quien padece de alopecia, le agradeció a Smith. "Felicitaciones a todos los maridos que defienden de la ignorancia e insultos cotidianos a sus esposas que sufren de alopecia", tuiteó Pressley y luego borró el mensaje.

La actriz Tiffany Haddish le mostró igualmente su apoyo: "Eso es lo que se supone que debe hacer tu esposo, ¿no? Protegerte", le dijo a la revista People.

