La actriz Viola Davis se lleva un Grammy y se convierte en EGOT

La actriz estadounidense Viola Davis conquistó este domingo un Grammy a la mejor narración de un libro con su biográfico "Finding Me", lo que la convirtió en la 18ª artista en alcanzar el codiciado estatus EGOT.

El acrónimo para Emmy, Grammy, Oscar, Tony es un club selecto de artistas como Rita Moreno, John Legend y Whoopi Goldberg.

"Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, honrarla, honrar su vida, su alegría, su trauma, todo", dijo la actriz de 58 años al recibir su premio durante la pregala de la ceremonia que reconoce lo mejor de la escena musical.

"¡Ha sido toda una jornada!", celebró.

Davis ganó un Emmy en 2015 por su rol protagónico en la serie dramática "How to Get Away with Murder" y un Óscar en 2017 como mejor actriz de reparto por su rol en "Fences", cuya versión en teatro también le valió un Tony, el segundo de su carrera.

La actriz venció fuertes contendores en la 65ª edición de los Grammys que se celebra este domingo en Los Ángeles.

Los nominados para la categoría de narración de libro eran el comediante Mel Brooks, quien es ya un EGOT, el compositor y actor Lin-Manuel Miranda, quien está a un Óscar de entrar al club; el actor Jamie Foxx y el músico Questlove, ambos triunfadores en los premios Óscar y Grammy.

