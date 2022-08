La amistad por Twitter de Elon Musk con un superfan de India

Pocas personas se pueden jactar de tener conversaciones francas con Elon Musk sobre la conquista de planetas, pero el ingeniero de informática indio Pranay Pathole, suele chatear por Twitter con el hombre más rico del mundo.

Su rara amistad virtual ha crecido desde que Pathole era adolescente, y el temperamental multimillonario le ha respondido en cientos de tuits y mensajes privados con actualizaciones de sus empresas e incluso consejos de vida.

Esta semana, los dos finalmente se reunieron cara a cara cuando Pathole viajó a Estados Unidos, su primer viaje al exterior, para una maestría en analítica empresarial.

"Él es supergenuino, con los pies en la tierra. Es humilde", declaró el joven de 23 años a AFP antes del encuentro. "La forma en que se toma el tiempo de responderme (...) se nota".

Musk es un prolífico usuario de Twitter, a veces con más de 30 mensajes por día para sus 103 millones de seguidores.

Pero es un misterio por qué el jefe de SpaceX y Tesla, con un valor neto de 266.000 millones de dólares, mantiene contacto regular con el joven indio.

"Para ser honesto, no tengo idea. Creo que debe haber quedado realmente intrigado por mis preguntas", dice Pathole a AFP en la casa de sus padres en la ciudad occidental india de Pune.

La cuenta de Pathole es una de las pocas a las que el multimillonario responde, en promedio una vez cada dos días, según los tuits públicos de Musk desde 2020.

La primera vez que Musk le respondió fue en 2018, cuando Pathole, entonces de 19 años, señaló un defecto en las escobillas automáticas de los Tesla.

"Será reparado en las próximas versiones", respondió Musk. Tesla lo resolvió en la siguiente actualización de su software.

Para celebrar sus padres lo llevaron a cenar esa noche.

"Quedé impresionado, para ser sincero", dice Pathole. "Hice varias capturas de pantalla y no quería que terminara el día", agrega.

Sus posteriores diálogos privados incluyeron "desmentir mitos" sobre el pasado de Musk y discusiones sobre por qué es "esencial" colonizar otros planetas, recuerda Pathole.

"Yo le hacía preguntas tontas, absurdas, y él se tomaba el tiempo en responderme".

La diferencia horaria entre Estados Unidos e India no afectó la amistad virtual de cuatro años.

"Creo que no duerme mucho porque está en Twitter la mayor parte del tiempo", señala Pathole.

Pathole dice que sus interacciones con Musk se han vuelto "mucho más casuales" con los años y ya no corre a compartirlas con sus amigos y familiares.

"Elon es igual como persona pública que en privado", asegura.

Los tuits cándidos, irreverentes y a veces crípticos de Musk provocan oscilaciones en acciones y criptomonedas, y motivan el escrutinio de reguladores estadounidenses.

El multimillonario está envuelto en una batalla legal con Twitter por su intento de salir de un acuerdo para comprar la empresa. El juicio está programado para comenzar en octubre.

Pathole entró a trabajar en Tata Consultancy Services, la principal firma india de tecnología informática, apenas completó sus estudios de ingeniería.

Pero la semana pasada viajó a Estados Unidos y llevó dulces para Musk. Espera no solo sacar su título en la Universidad de Texas en Dallas, sino obtener experiencia laboral en alguna empresa, incluyendo alguna de Musk.

"Me gustaría trabajar en Tesla por mérito propio. No quiero favores. Sería bueno si él me pudiera entrevistar", indica Pathole.

Después de su reunión, Pathole tuiteó una foto de los dos y Musk le dio "me gusta".

Vestido con camiseta negra, al estilo de su ídolo, Pathole puede explicar los entresijos de los propulsores de cohetes reutilizables y defender la filosofía de la exploración espacial.

A menudo cita textualmente comentarios del multimillonario.

"Vivir en Tierra y morir en Marte: esa es una filosofía que compartimos", dice Pathole, agregando que quiere envejecer y morir con "el polvo rojo de Marte" en sus pies.

Pathole acumula cientos de miles de seguidores en Twitter, y el número sube cada vez que Musk lo menciona en un tuit.

Musk es a menudo tema de conversación de sobremesa con la familia y amigos de Pathole.

"Elon es como un amigo de la familia", bromea Prashant, el padre de Pranay, un consultor de medios. Agrega que él y su esposa Pallavi están orgullosos de la pasión de su hijo.

"Si sigue a Elon Musk, si se quiere asentar en Marte, no nos molesta", dice.

