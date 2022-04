La antesala de la 64ª edición de los Grammys comienza en Las Vegas

Con una constelación de estrellas comenzó la antesala de la 64ª edición de los premios Grammy en Las Vegas, que recibe nuevamente a la mayor fiesta de la industria de la música.

Conocido como la "Premiere", durante el evento previo a la gala de los Grammy se anuncian los ganadores de la mayoría de las categorías, incluyendo las dedicadas a la música latina.

El colombiano Camilo es visto por los especialistas como uno de los grandes favoritos a llevarse el gramófono con "Mis manos" al mejor álbum de pop latino, categoría que también disputa la actriz y cantante Selena Gomez con "Revelación".

Uno de los primeros ganadores de la tarde fue el compositor estadounidense de origen hispano Carlos Rafael Rivera que, con su trabajo en "El gambito de la reina", empató con la obra de Jon Batiste, Trent Reznor y Atticus Ross, por "Soul", en la categoría de mejor banda sonora para medios visuales.

"Como latino, es un placer estar aquí", declaró Rivera a los medios.

El evento arrancó con un mensaje dedicado a la guerra en Ucrania tras la invasión rusa. "Incluso cuando nuestras cabezas están tan cerradas que no pueden pensar, nuestros corazones están abiertos a la música", dijo la productora Tammy Hurt, en un emotivo discurso sobre el poder de la música para unir a la gente.

La gala de los Grammy, que comienza a las 00H30 GMT, estará conducida por el comediante Trevor Noah y llega una semana después de que el actor Will Smith dejara atónitos a millones de espectadores tras abofetear a su colega Chris Rock en la premiación de los Óscar en Hollywood.

La ceremonia en el MGM Grand Garden Arena puede también ser una noche de consolidación de estrellas en ascenso, como la sensación del pop Olivia Rodrigo, quien compite en siete categorías.

La exactriz de los estudios Disney, de 19 años, causó furor con su álbum debut "Sour" y su sencillo "Drivers license", por lo que tiene la oportunidad de llevarse los cuatro principales gramófonos en una misma noche (mejor nuevo artista, álbum, grabación y canción del año), logro sólo alcanzado por Billie Eilish en 2020 y Christopher Cross en 1981.

Pero las miradas están colocadas sobre Jon Batiste: el carismático jazzista de 35 años que conquistó once nominaciones -el mayor número de esta edición- con su animado "We Are".

Batiste compite contra estrellas consagradas en dos de las principales categorías de la noche, además de otras en los géneros de R&B, jazz y clásico contemporáneo.

El jazzista ya fue galardonado con un Óscar por su participación en la banda sonora de "Soul" (Pixar), fue director musical del famoso programa de entrevistas de Stephen Colbert, es hijo de una familia prominente de la industria de la música en Nueva Orleans y tiene actividades vinculadas al activismo social.

Triunfadores de los premios Grammy vienen por más a esta edición. La popular Billie Eilish, que ganó la semana pasada un Óscar a la mejor canción con "No time to die", compite en siete categorías, mientras que el astro canadiense del pop Justin Bieber disputa ocho trofeos, al igual que la estrella del R&B H.E.R.

El exitoso dúo de Lady Gaga, de 36 años, y el legendario cantante estadounidense Tony Bennett, de 95, buscan aumentar su colección de gramófonos con su álbum "Love For Sale", que pelea en seis categorías.

Otros buscan su primer gramófono, como el español C. Tangana, quien tras una triunfal campaña en el Grammy Latino, es uno de los favoritos con su exitoso "El Madrileño" para llevarse el premio al mejor álbum de rock latino o alternativo.

Las voces en español se harán sentir también en escena con presentaciones de la chilena Mon Laferte, la argentina María Becerra y del colombiano J Balvin, nominado al mejor álbum de música urbana y que el año pasado pidió boicotear los Grammy Latinos por considerar que relegaban el reggaetón a categorías del género.

Los organizadores incluirán además un segmento especial sobre el conflicto en Ucrania para instar a los espectadores a contribuir con la recaudación de fondos destinados a financiar ayuda humanitaria y concienciar sobre los horrores de la guerra.

Los surcoreanos BTS, el fenómeno global del K-pop, también se presentarán el domingo, pero a pesar de su fama sólo pelean un gramófono con su éxito "Butter".

Eilish, Rodrigo, Batiste y H.E.R. fueron anunciados por la Academia de la Grabación como parte del entretenimiento de la gala que premia a lo mejor de la música.

Una incógnita que pesa en el ambiente era si el rapero Kanye West, que cambió su nombre a Ye, asistirá a la ceremonia. Disputando cinco categorías, algunos medios afirmaron que la Academia de la Grabación le había prohibido actuar debido a la forma en que manejó públicamente el divorcio y la nueva relación de su exesposa Kim Kardashian.

Algunas publicaciones incluso recordaron que Trevor Noah recientemente cuestionó el comportamiento de West, insinuando que puede haber algo de tensión en la noche. Los organizadores, que ampliaron a diez los nominados a las principales categorías, esperan que la gala sea recordada como un reconocimiento a la diversidad.

La celebración de los Grammys comenzó el viernes con un emotivo tributo a la veterana cantautora canadiense Joni Mitchell.

mdo-pr/llu/ll