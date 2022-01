La apuesta por la altura de Chile no funcionó y ahora le queda ganar o rezar si quiere ir a Catar

La apuesta no funcionó. Chile llevó a Argentina a jugar en la altura de la ciudad de Calama (norte) y cayó derrotada 1-2, reduciendo casi al mínimo las posibilidades de clasificar al Mundial de Catar-2022.

Sin Lionel Messi, Argentina -ya clasificada a Catar- se hizo de los errores de Chile y terminó llevándose a casa los tres puntos, sumiendo a La Roja en la obligación de ganar en La Paz a Bolivia la próxima semana si quiere mantener vivo el sueño de volver a jugar un Mundial.

"Llevar a la selección argentina a Calama era una apuesta arriesgada, y no resultó. La selección nacional perdió 2-1 con la Albiceleste, dejando las opciones de clasificar a la Copa del Mundo reducidas, con la calculadora en la mano y esperando alguna ayuda divina", escribió en su crónica el diario La Tercera.

Los 2.400 metros de altura del estadio 'Zorros del Desierto' no impidieron que Argentina se llevara el triunfo a casa gracias a los goles de los delanteros Ángel Di María, a los 10 minutos, y Lautaro Martínez, a los 34. Para Chile descontó el atacante Ben Brereton (21).

Chile estaba obligado a sumar para recuperar terreno en las clasificatorias sudamericanas, pero tras la derrota se quedó con 16 unidades y fuera de la zona de clasificación.

Ultimo campeón de América, Argentina atraviesa un momento de gloria. Con 32 unidades y ya está clasificada sumó con su triunfo ante Chile 28 partidos sin conocer derrotas.

"Se falló cuando no se debía y Chile se estancó en la tabla: ahora está obligado a ganar a Bolivia en La Paz. Si no lo consigue no estará matemáticamente eliminado, pero sí emocionalmente enterrado", escribió de su lado el diario El Mercurio.

El crucial duelo ante Bolivia se jugará el próximo martes en los 3.600 metros de altura de la ciudad de La Paz. El mismo día, Argentina recibirá a Colombia en Córdoba (centro).

¿Qué diablos pasó en el cambio de Claudio Bravo?, se preguntó el diario Las Ultimas Noticias sobre la salida del portero y capitán del equipo chileno, cuyo trámite tardó demasiado y llevó a Argentina a meter el gol del triunfo.

El portero Bravo hizo señales de cambio con sus manos por un dolor en la ingle. Cuando el arquero suplente Brayan Cortés estaba listo para entrar vino el contragolpe argentino. Desconcertado, Bravo no pudo reaccionar y llegó el gol visitante.

En la posterior rueda de prensa, el técnico del equipo chileno, Martín Lasarte, aseguró que "se trata de una lesión que le va a impedir competir en el próximo partido" ante Bolivia.

Además de su capitán, para el duelo en La Paz, a 3.600 metros de altura, Chile tampoco contará con los suspendidos Sebastián Vegas, Erick Pulgar y Guillermo Maripán. Tampoco estará Arturo Vidal, sancionado por la FIFA.

Al equipo de Lasarte le quedan tres partidos, uno de local ante Uruguay y dos de visita: Bolivia y Brasil.

"Estamos un poco complicados en la clasificatoria, pero no estamos muertos", aseguró un esperanzado Gary Medel.

