La escritora nicaragüense Gioconda Belli dice que acepta la nacionalidad chilena

La escritora Gioconda Belli, unos de los más de 300 nicaragüenses a quienes el gobierno de Daniel Ortega quitó la nacionalidad, dijo el jueves que aceptará la ciudadanía chilena que ofreció la administración de Gabriel Boric esta semana.

"Tengo muchísimos amigos y gente que quiero en Chile. Y por eso voy a tomar la nacionalidad chilena. Si hay otro país que siento con todo mi corazón como cercano es Chile", dijo la autora de "La mujer habitada", en un audio enviado a la radio Cooperativa.

Belli, quien reside en España, agradeció al presidente Boric y a la canciller Antonia Urrejola por ese gesto y afirmó que "Chile tiene un profundo vínculo con Nicaragua, desde Rubén Darío hasta Pablo Neruda, Nicanor Parra, Marcela Serrano, Carla Guelfenbein".

"La solidaridad es la ternura de los pueblos y hoy puedo decir que la solidaridad chilena nos ha abrazado a los nicaragüenses que hemos sido despojados de nuestra nacionalidad y de todo lo que poseíamos en Nicaragua", destacó la escritora en el audio.

Gioconda Belli, junto con otros 93 nicaragüenses incluido el novelista y exvicepresidente Sergio Ramírez, fue despojada de su nacionalidad luego de ser acusada de "traición a la patria".

Esa medida represiva se conoció una semana después de que 222 presos políticos en Nicaragua fueran liberados, expulsados a Estados Unidos y les retiraran también su ciudadanía.

El gobierno de Gabriel Boric, al igual que los de España, Argentina y México, ofreció la nacionalidad a esos apátridas que quieran recibirla.

El mandatario chileno se ha mostrado como el dirigente de la izquierda latinoamericana más crítico del gobierno de Nicaragua por las medidas que ha tomado en contra de la oposición.

Boric llamó en un tuit a Daniel Ortega de "dictador" y solidarizó con quienes fueron despojados de su ciudadanía.

"Un abrazo fraterno a Gioconda, Ramírez, Sofía, Carlos y a todos quienes Ortega ha pretendido despojarlos de su nacionalidad nicaragüense", escribió el pasado 18 de febrero en referencia a Gioconda Belli, Sergio Ramírez, la activista feminista Sofía Montenegro y al periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios.

"No sabe el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos, y no se priva por decreto. No están solos!", remató entonces su mensaje en Twitter.

