La española Badosa despacha a Kudermetova camino a semifinales de Indian Wells

La española Paula Badosa venció el jueves a la rusa Veronika Kudermetova en los cuartos de final de Indian Wells y está a dos partidos de ser la primera tenista en revalidar el título desde 1991.

Badosa, número 7 del ranking de la WTA, enfrentará el viernes en las semifinales a la griega Maria Sakkari (6º) mientras el otro cruce lo disputarán la joven polaca Iga Swiatek (4º) y la rumana Simona Halep (26º).

Badosa sigue en estado de gracia en el torneo del desierto californiano donde, contando su sorprendente triunfo en 2021, suma 10 victorias consecutivas y aspira a ser la primera jugadora en repetir título desde Martina Navratilova en 1991.

"Creo que esta pista tiene algo de magia para mí", aseguró radiante la española sobre la pista.

En esta edición sigue sin ceder un set y este jueves fue capaz de batir por 6-3 y 6-2 a Kudermetova (24º), una rival ante la que había sucumbido en sus tres enfrentamientos anteriores, el último en la primera ronda de Indian Wells en 2019.

"Hace 10 días no me imaginaba estar de nuevo en las semifinales", reconoció Badosa en la sala de prensa.

En este arranque de temporada, la española sumó su tercer trofeo de WTA en Sídney pero fue apeada en octavos de final en el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año.

"No estaba jugando bien hace un mes. Por supuesto, no vas a jugar bien todos los torneos pero no esperaba volver a estar en semifinales y jugar de nuevo a este nivel, para ser sincera", reconoció.

El triunfo de Badosa dio inicio a una jornada trepidante para el tenis español en Indian Wells, donde el astro Rafa Nadal y el prometedor Carlos Alcaraz buscarán el pase a las semifinales masculinas ante el australiano Nick Kyrgios y el británico Cameron Norrie, respectivamente.

La primera de las figuras españolas en saltar a la pista central fue Paula Badosa, que ofreció otra contundente actuación en su torneo fetiche.

El pasado octubre Badosa coronó en el Valle de Coachella un espectacular año en el que irrumpió por primera vez en el top-10 de la WTA.

Ese ascenso le permitió disputar semanas después las WTA Finals, donde derrotó en dos sets a Maria Sakkari, quien será su último obstáculo antes de la final del domingo.

"Maria es una jugadora increíble, muy buena persona. Estoy muy contenta por ella y por su carrera", afirmó Badosa. "Mañana será un partido entre dos personas luchadoras. La respeto mucho".

Este jueves la española no tuvo piedad de Kudermetova, la tenista que eliminó en segunda ronda a Naomi Osaka en un partido en que la japonesa se quebró en llanto por un insulto desde la grada.

Implacable al servicio, la española apenas concedió una oportunidad de quiebre en todo el juego que su rival desaprovechó.

El primer set lo zanjó con autoridad en apenas 38 minutos. Kudermetova demandó un tiempo médico en el descanso y, nada más volver a la pista, vio cómo Badosa le rompía el servicio en la primera oportunidad.

Badosa tomó una distancia de 3-1, certificada con un misil de 180 km/h, y acto seguido volvió a quebrar para sellar el choque en 83 minutos de juego y unirse al cuarteto de semifinalistas.

"Ayer, antes de que empezaran los cuartos de final, estaba en casa viéndolos y pensaba: 'Sería genial que estuviésemos Halep, Swiatek, Sakkari y yo en semifinales", recordó. "Realmente lo deseaba. Es bueno para el tenis. Espero que haya muy buenos partidos".

