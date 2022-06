La española Garbiñe Muguruza se despide de Wimbledon en la primera ronda

La tenista española-venezolana Garbiñe Muguruza, exnúmero 1 mundial y campeona de Wimbledon en 2017, fue eliminada el miércoles en primera ronda del torneo sobre hierba inglés por la belga Greet Minnen por 6-4 y 6-0.

Minnen, número 88 del mundo, necesitó apenas una hora para imponerse a la española, décima raqueta de la ATP, en un partido que se reanudó el miércoles tras verse interrumpido la víspera al término del primer set por la caída de la noche.

"No me ha gustado lógicamente jugar la primera ronda así", reconoció Muguruza en rueda de prensa, pero "aunque supongo que no me habrá ayudado" la interrupción "no creo que sea una excusa" para haber perdido el encuentro.

La española, de 28 años, que ha tenido una carrera muy irregular, marcada por los altibajos, fue vista en lágrimas sobre la pista del All England Club londinense.

"Al final yo soy la que más siente el hecho de haber estado jugando muy bien el año pasado y ahora tener dificultades", explicó, lamentando la "falta de determinación en algunos momentos importantes" de sus últimos partidos.

"Se ha ido acumulando el déficit de no haber cerrado esos partidos", cuando en ocasiones iba dominando, "y eso poco a poco me ha ido afectado", admitió.

Pone ahora sus esperanzas en la temporada sobre superficie dura, empezando por el Abierto de Estados Unidos a finales de agosto.

"Lo que hay que hacer es seguir, seguir, seguir, así el tenis siempre lo ha demostrado y ya llegará el momento en que le dé la vuelta", afirmó, asegurando no tener "tanta preocupación (por las derrotas) porque el trabajo lo estoy haciendo bien".

Reconoció flaquear "más mental que tenísticamente". Y aunque "no he sido la jugadora más estable (...) le daré la vuelta tarde o temprano porque tengo la certeza de que así es mi tenis", aseguró.

Considerando "no estar tan lejos" de su mejor juego, Muguruza insistió en la necesidad de "encontrar la dinámica" para romper la racha de derrotas y no plantearse cambios "determinantes" en su equipo.

acc/mcd