La española Muguruza avanza a tercera ronda del US Open, Badosa se despide

La tenista española Garbiñe Muguruza selló el jueves su boleto a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos mientras su compatriota Paula Badosa, cuarta sembrada, se estrelló de nuevo en su barrera del Grand Slam de Nueva York.

Muguruza, número 10 del ranking mundial, recuperó su solidez para batir a la adolescente checa Linda Fruhvirtová (167º) por 6-0 y 6-4 en la pista Louis Armstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows.

Muguruza, que ha padecido de problemas de confianza en esta decepcionante temporada, mostró entereza para sobreponerse a una desventaja de 1-4 y 0-40 en el segundo set.

La tenista nacida en Caracas apretó los dientes y rompió dos veces el servicio de su rival, de 17 años, hasta asegurarse el triunfo por la vía rápida.

"Fue un momento difícil, solo pensé en que nunca se sabe lo que puede pasar y si iba a perder (el set) que fuera por poco", explicó después.

Campeona de Roland Garros en 2016 y Wimbledon en 2017, el US Open es el único Grand Slam en el que Muguruza no ha podido llegar a la final y su mejor resultado son los octavos de final de 2021.

"Me siento bien aquí. Es un Grand Slam que he jugado por 10 años pero es uno de los que se me resiste. Pero estoy muy contenta de jugar aquí", recalcó.

La española, de 28 años, reactivó su carrera en 2021 conquistando tres trofeos, incluidas las WTA Finals de final de temporada.

Este año, no obstante, no había superado una segunda ronda en los torneos grandes ni inaugurado su palmarés.

Su siguiente rival será la checa Petra Kvitova, de 32 años y subcampeona este mes del torneo WTA 1000 de Cincinnati.

De su lado Paula Badosa, la otra gran baza del tenis español femenino, fue eliminada por segundo año seguido en la segunda ronda por la croata Petra Martic por 6-7 (5/7), 6-1 y 6-2.

Badosa aterrizaba este año en su natal Nueva York como cuarta cabeza de serie pero ya bordeó la eliminación en su estreno del martes.

La española, que hace meses que no encuentra su mejor versión, dejó escapar un set a favor que había conquistado en un peleado 'tiebreak'.

En la segunda manga, Martic subió la agresividad y aprovechó las imprecisiones de Badosa (31 errores no forzados) y su falta de contundencia en el servicio (3 aces por 10 de la croata).

En el set definitivo Badosa tuvo una clara oportunidad de oportunidad de romperle el servicio a Martic en el segundo juego pero falló un revés asequible en la red.

La española se descompuso después del fallo y en el siguiente juego fue Martic quien quebró y tomó una ventaja ya irrecuperable para Badosa, que demandaba a gritos ayuda táctica a su equipo en la grada.

Campeona del torneo WTA 1000 de Indian Wells en 2021, Badosa cierra un año decepcionante en los torneos de Grand Slam, en los que no superó los octavos de final.

Su salida engorda una amplia lista de candidatas caídas en las dos primeras rondas en Nueva York, que incluye a las vigentes campeona y subcampeona, Emma Raducanu y Leylah Fernández, y ganadoras de Grand Slams como Naomi Osaka y Simona Halep.

gbv/cl