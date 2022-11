"La FIFA nos forzó" a no llevar el brazalete arcoíris, dice Klaassen

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) "nos forzó a no llevar" el brazalete arcoíris, lamentó el holandés Davy Klaassen, tras la victoria 2-0 contra Senegal, este lunes en Doha en el Mundial de Catar-2022.

"Esto no ha tenido gran importancia (en el partido). Pero nos han forzado a no llevarlo porque no queríamos comenzar con una tarjeta amarilla. Seguimos el comunicado (de la Federación Holandesa), pero creo que la FIFA nos ha forzado a no llevarlo", señaló Klaassen.

"Fue una elección difícil, pero la tuvimos que hacer", añadió uno de los goleadores del partido.

Su seleccionador Louis Van Gaal no quiso "responder a las preguntas de tipo político", pero "una cosa está clara, no llevaremos el brazalete si recibimos una tarjeta amarilla".

"Debemos preguntarnos si es una decisión correcta por parte de la FIFA, creo que ustedes pueden dar una respuesta correcta a esta pregunta", añadió.

"Estamos aquí para convertirnos en campeón del mundo, por eso no lo hacemos", continuó.

Los siete equipos europeos que habían previsto portar en el Mundial un brazalete de colores con el lema 'One Love' contra las discriminaciones renunciaron el lunes frente a la amenaza de "sanciones deportivas".

"La FIFA ha sido muy clara, impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes si llevan los brazaletes en el terreno. Como federaciones nacionales, no podemos pedir a nuestros jugadores que se arriesguen a tener sanciones deportivas, incluidas las tarjetas amarillas", señalaron las siete federaciones europeas implicadas.

