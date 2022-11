La Fórmula 1 es un "acelerador de cambios" en derechos humanos y ecología, según su presidente

Contento con la "increíble" popularidad de la Fórmula 1, su presidente, el italiano Stefano Domenicali, explica a la AFP las razones de este éxito y rechaza las críticas relativas a los derechos humanos en Medio Oriente o la huella de carbono de su campeonato, al que ve como un "acelerador de cambio".

En una entrevista realizada en México a fines de octubre, el italiano defiende el futuro calendario récord de 24 Grandes Premios, incluidos cuatro en Medio Oriente en países acusados regularmente de violar los derechos humanos por parte de ONGs.

PREGUNTA: ¿Cómo explica esta nueva popularidad?

RESPUESTA: "El éxito es increíble a nivel mundial. Hemos tenido un retorno de los fanáticos, a nivel comercial, de los promotores o de los medios, que es excepcional. Hay muchas razones para esto, comenzando por nuestro sistema inclusivo, con todos los pilotos que están cerca de nuestros fanáticos en las redes sociales. Ofrecemos muchas posibilidades a todos nuestros socios comerciales para desarrollar sus actividades.

Por otro lado, Netflix ha ayudado a atraer nuevas clases de fanáticos. Debemos tener la flexibilidad para entender que unos aficionados quieren saberlo todo sobre los coches -y hay que darles la información que se merecen- y que otros se sienten atraídos por el estilo de vida, el entretenimiento y el negocio que hemos creado".

P: Deportivamente, la temporada 2021 fue extraordinaria con el duelo Verstappen-Hamilton, pero este año el neerlandés acabó con el suspenso. ¿No hay riesgo de cansancio?

R: "No, no lo creo. Todas las carreras se agotaron. Y luego Verstappen y Red Bull hicieron un trabajo magnífico, tal vez los demás hicieron las cosas menos bien. Si otros equipos hubieran cometido menos errores, hubiéramos tenido una situación muy diferente (...) Estoy seguro de que el año que viene tendremos un campeonato muy parejo. Y, en todo caso, ya hemos vendido una cantidad increíble de entradas".

P: Veinticuatro Grandes Premios están programados para 2023, un récord. ¿Es este el límite?

R: "Con 24 nos estamos acercando al límite. Pero nunca podemos decir que se acabó. La F1 tuvo períodos con 17 Grandes Premios que fueron realmente difíciles. Hoy estamos allí porque nuestro éxito es increíble. Pero si tenemos que encontrar un equilibrio, creo que 24 es bueno. Hay muchos otros países a los que les gustaría albergar un Gran Premio. Mañana por la mañana, podríamos firmar con siete u ocho países más, pero no podemos hacerlo".

P: Cuatro carreras en Medio Oriente (Catar se une a Bahrein, Abu Dabi y Arabia Saudita) o una en Azerbaiyán: ¿qué significa el deporte y los derechos humanos?

R: "Siempre decimos lo mismo. Somos un sistema muy abierto. Hay países que quieren cambiar las cosas, y creemos que estar allí es un foco para que las cosas cambien. Estamos trabajando con las Naciones Unidas, allí no hay problema, no tenemos nada que esconder (...) No es mi papel hablar de política, pero estos países quieren cambiar culturas, que tienen miles de años, ¿usted cree que es posible de un día para otro? La Fórmula 1 es un acelerador de cambios. Si no estuviéramos allí, hablaríamos menos de estos países, sería más negativo".

P: Entonces se está posicionando como la FIFA en Catar para su Mundial, con un problema similar.

R: "No lo creo. He leído cosas sobre FIFA y Catar que no tienen nada que ver con nuestra situación con Catar. La pista ha estado allí durante diez años (sin embargo, el circuito de Losail podría ser reemplazado por uno nuevo en el futuro, NDLR). Debemos tener un enfoque muy serio, verificamos, cuando vamos a un país, que el promotor respete ciertos puntos. Si el promotor no los respeta, hay cláusulas en el contrato que pueden rescindirse inmediatamente".

P: Además, la F1 pretende ser neutra en carbono para 2030. ¿Cómo lograrlo organizando más y más carreras?

R: "Tenemos una responsabilidad importante, la F1 puede impulsar el cambio en un marco global. Usaremos combustible sostenible en el futuro. Somos un campeonato mundial, así que para ir a cualquier parte del mundo tenemos una huella de carbono. Pero pensamos que con el combustible sostenible esto se va a solucionar. Tenemos objetivos y pensamos que podemos alcanzarlos antes. En el marco de nuestra movilidad, está el barco, el avión, y nunca van a usar la electrificación total. Entonces vamos a usar el combustible sostenible. combustible para tener un mayor efecto. También con todos los promotores tenemos un programa de uso de energías renovables. En la pista, tenemos los motores híbridos más eficientes del mundo.

P: ¿Serán alguna vez los F1 100% eléctricos?

R: "No lo creo. El deporte tiene dos elementos muy importantes, técnico y pasional. Si no tenemos esta combinación, lo perdemos todo".

ole/jr/ma/ol