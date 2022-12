La influencia de River Plate y Gallardo en la Scaloneta

El River Plate y los jugadores formados en el emblemático club durante la larga etapa de Marcelo Gallardo son uno de los pilares de la selección argentina, como quedó evidenciado el miércoles en la victoria 2-0 sobre Polonia, que clasificó a la Scaloneta a octavos del Mundial.

"No paren nunca", escribió en Instagram el volante de River Plate Agustín Palavecino para acompañar una fotografía de Enzo Fernández y Julián Álvarez dos excompañeros suyos en los 'Millonarios', festejando con Argentina durante el partido ante los polacos.

La conexión Enzo-Julián, que se conocen a la perfección, funcionó como un reloj suizo en el segundo gol de Argentina, el de la tranquilidad, cuando el primero envió un pase de oro a la 'Araña', que en las cercanías del punto de penal puso lejos del alcance de Wojciech Szczesny.

En su Twitter oficial, River Plate puso hasta seis mensajes con imágenes de Enzo Fernández y Julián Álvarez vestidos de violeta, la equipación que lució la Albiceleste en el partido del miércoles, en plena celebración en el estadio 974 de Doha.

Enzo Fernández (21 años) y Julián Álvarez (22 años) abandonaron a mediados de este año la disciplina de River para dar el salto a Europa, a dos equipos 'Champions', el primero al Benfica portugués y el segundo al Manchester City inglés.

"En River me quedan muchos amigos, muchos recuerdos lindos. He crecido, he aprendido, pasé momentos espectaculares", dijo Álvarez cuando se despidió despedida, antes de poner rumbo a la Premier League.

Oficialmente, en la lista de 26 hombres de Scaloni, solo uno de los jugadores es de River Plate por militar actualmente en sus filas, el veterano arquero Franco Armani, que parece tener difícil jugar en este torneo.

Armani, a sus 36 años, es ahora suplente y el titular Emiliano Martínez no parece darle mucha opción.

Es su segundo Mundial y en el primero Armani sí fue titular. En Rusia-2018, padeció la exhibición ofensiva de Francia (4-3) en los octavos de final de Kazán, en la exhibición ofensiva de los 'Bleus' y de Kylian Mbappé.

Armani y Julián Álvarez jugaron en el gran momento del River Plate de la 'era Gallardo' -iniciada en 2014 y recientemente terminada-, la conquista en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid del título en la Copa Libertadores de 2018, superando además al rival Boca Juniors.

También estuvieron jugando ese día en el césped del coliseo del Real Madrid otros dos hombres que están en la concentración de Argentina en la Qatar University, el defensa Gonzalo Montiel y el volante Exequiel Palacios, actuales jugadores del Sevilla español y del Bayer Leverkusen alemán.

Ninguno de los dos jugó el miércoles en la victoria ante Polonia, pero sí que lo hicieron en la anterior victoria de Argentina en Catar-2022, igualmente en un duelo crucial, ante México también por 2-0.

Montiel (25 años) jugó para el River de Gallardo de 2016 a 2021, hasta su llegada a su actual club andaluz, mientras que Palacios (24 años) estuvo cuatro años en el club argentino, hasta que en 2020 se instaló en Leverkusen.

Más lejos quedan en el tiempo las etapas en River de otros dos hombres de la Scaloneta, el defensa Germán Pezzella (31 años) y el mediocampista Guido Rodríguez (28 años), que abandonaron el club en 2015 y 2016, respectivamente, y que militan actualmente en el Betis español.

Pezzella jugó los últimos diez minutos del partido del miércoles, entrando en reemplazo de Enzo Fernández, mientras que Guido Rodríguez fue titular en el partido ante los mexicanos del pasado sábado.

