La joven Gauff jugará su primera final de Roland Garros contra Swiatek

La joven estadounidense Coco Gauff (N.23) disputará el sábado a sus 18 años su primera final de un Grand Slam tras vencer este jueves en semifinales de Roland Garros a la italiana Martina Trevisan (N.59) por 6-3 y 6-1 en casi una hora y media de juego.

Gauff se enfrentará por el título a la gran favorita, la polaca Iga Swiatek, que logró su 34º triunfo consecutivo al derrotar en la otra semifinal a la rusa Daria Kasatkina por 6-2 y 6-1.

Con esta victoria, Gauff se convierte en la finalista más joven de un Grand Slam desde que la rusa Maria Sharapova ganara Wimbledon en 2004.

La joven norteamericana ya había protagonizado buenos resultados en los 'grandes', como cuando llegó a cuartos el año pasado en París o cuando accedió a octavos de final en Wimbledon en 2019... ¡con 15 años!

No obstante, será su primera final en un Grand Slam.

De hecho, en un partido de semifinales contra Trevisan, otra jugadora que jugaba esta ronda por primera vez en su carrera, pese a sus 28 años de edad, fue la adolescente la que controló mejor los nervios, cometiendo solo 20 errores no forzados (por 36 de la italiana).

A Trevisan le falló también su servicio, con el que no consiguió hacer daño a Gauff, que ganó casi el 60% de los puntos al resto (36 de 61).

"Ahora mismo me siento un poco en 'shock'. No sabía cómo reaccionar tras el partido. Me he quedado sin palabras", dijo abrumada la vencedora en la entrevista a pie de pista.

