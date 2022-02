La leyenda del snowboard Shaun White se retirará tras Pekín-2022

La leyenda estadounidense del snowboard Shaun White anunció este sábado que los Juegos Olímpicos de Pekín (4-20 de febrero), donde busca un cuarto título en half-pipe en su participación, serán con 35 años su última competición.

"Es mi última competición. Normalmente, tras un año olímpico, tomo una temporada de descanso, ya que hay mucha presión para clasificarse, pero esta vez será mi última competición, lo que la hace especial", explicó en conferencia de prensa.

"He tomado esta decisión cuando estaba en Austria este invierno, el +pipe+ (la rampa de nieve en la que los snowboarders hacen sus figuras o "trucos") no estaba en el mejor estado, era un período difícil, tenía molestias en mi tobillo, en una rodilla también, me lastimé la espalda", añadió.

"Me perdí en las pistas, me encontré en un telesilla para volver hacia la estación que estaba a punto de cerrar y es ahí que me dije que era una señal, que se acabó. Era un momento emocionante, lloré, era alegre también", aseguró.

La prueba de half-pipe de Pekín-2022 comienza el 9 de febrero con las calificaciones y la final tendrá lugar el 11 de febrero.

Para clasificarse para Pekín, en el equipo estadounidense, que es el mejor del mundo, White, apodado "Red Zeppelin", en referencia a que es pelirrojo y a la altura de sus saltos, tuvo que esperar a mediados de enero, tras un invierno perturbado por las lesiones y el covid.

"Me doy cuenta que los trucos son cada vez más difíciles, me gusta todavía la competición, ya que está en mi naturaleza, pero me alegra no tener más el estrés de la competición, de ir a descubrir pistas y no quedarme bloqueado en el +pipe+", señaló.

White ganó el título olímpico en half-pipe en 2006 en Turín, en 2010 en Vancouver y en 2018 en Pyeongchang, solo algunas semanas después de graves lesiones tras una dura caída en un entrenamiento. En los Juegos de 2014, en Sochi, había terminado a pie del podio (cuarto).

White ganó 13 medallas de oro en los Winter X Games, la cita estrella de los deportes extremos de invierno, un récord.

En su palmarés figuran también dos victorias en los Summer X Games, en skateboard.

