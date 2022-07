La marchista Kimberly García logra el primer oro para Perú en un Mundial de atletismo

Kimberly García conquistó el viernes la primera medalla de oro para Perú en un Mundial de atletismo con su espectacular e inesperado triunfo en los 20 kilómetros marcha femeninos de la jornada inaugural de Eugene-2022.

Aunque no era considerada una de las grandes favoritas, la peruana estuvo en las primeras posiciones de la carrera desde el principio y lanzó su ataque definitivo a cuatro kilómetros del final para ganar con un tiempo de 1h26:58.

"Esta medalla la he soñado desde muy pequeña y se la dedicó a mi país, a todo el Perú", dijo una radiante García tras inaugurar el medallero de su país en la historia de los Mundiales de atletismo. "Es nuestra primera medalla mundial y espero que no sea la última".

La polaca Katarzyna Zdzieblo (1h27:31) y la china Shijie Qieyang (1h27:56) obtuvieron la plata y el bronce en la primera final del Mundial de atletismo de 2022, que se puso en marcha este viernes.

La implacable actuación de García sobrepasó a favoritas como Qieyang, plata en el pasado Mundial de Doha-2019, la también china Hong Liu, tricampeona mundial, o la española María Pérez, que acabó descalificada.

A sus 28 años, García será la primera atleta en subir a lo más alto del podio de Eugene-2022, donde también está inscrita en la prueba de 35 kilómetros marcha.

"No ha sido fácil pero veníamos con la garra y el sueño de tomar una medalla. Durante todo el recorrido venía pensando en ello y las cosas se dieron", se felicitó.

La peruana reencauzó a lo grande una carrera en la que había vivido importantes decepciones tras ganar la medalla de plata de los Juegos Panamericanos de Lima-2019.

En Doha-2019 no pudo competir por una lesión y el año pasado abandonó en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Este viernes se posicionó desde el principio al frente de la carrera, desarrollada bajo un radiante sol en un circuito de un kilómetro frente al Autzen Stadium de Eugene (Oregón).

García avanzó pegada a Qieyang, llegando juntas al ecuador con una marca de 43:31. A cuatro kilómetros del final la peruana lanzó un ataque con el que descolgó a la china, que fue luego adelantada también por la polaca Zdzieblo.

"Después de los 15 kilómetros mi entrenador me dijo que acelerara y me dije: 'Es ahora o nunca", recordó García. "Me dije, 'vamos a acelerar y si llega el cansancio, que llegue".

La española María Pérez, por su parte, vio rota su ilusión de alcanzar un gran podio internacional después de ser cuarta Tokio-2020.

Antes del ecuador de la prueba, la campeona europea de 2018 ya se había descolgado de la pelea por las medallas al recibir tres avisos de los jueces por infracciones, lo cual la obligó a parar durante dos minutos.

Pérez, que también era una de las grandes esperanzas de medalla de España en Eugene, trató de arriegar en su remontada y acabó descalificada en la vuelta 13.

La mexicana Alegna González, quinta en Tokio-2020, concluyó en el séptimo lugar (1h29:40), la costarricense Noelia Vargas en el 16º (1h32:36) y la ecuatoriana Glenda Morejón en el 19º (1h34:27).

La china Hong Liu terminó en quinta posición sin lograr su objetivo de ser la primera ganadora de cuatro títulos mundiales en marcha.

En la jornada inaugural de Eugene-2022 también se disputaba la final de los 20km marcha masculinos con candidatos como el español Álvaro Martín, el colombiano Eider Arévalo y el ecuatoriano Brian Pintado.

gbv/cl