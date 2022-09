La modelo Chrissy Teigen revela que tuvo un aborto hace dos años

La modelo Chrissy Teigen se abrió sobre el publicitado fin de su embarazo hace dos años en una conferencia en Los Ángeles: "llamésmolo por su nombre, fue un aborto".

Teigen y su esposo, la estrella de la música John Legend, anunciaron en octubre de 2020 en sus redes sociales que habían perdido su bebé de 20 semanas de embarazo por complicaciones.

En la época, Teigen publicó fotos íntimas de los momentos dolorosos que la pareja atravesó en el hospital, causando una avalancha de comentarios.

"Cuando estaba embarazada de Jack, mi tercer hijo, tuve que tomar varias decisiones difíciles y dolorosas", dijo Teigen la tarde del jueves en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg, en Beverly Hills.

"Era claro que [el bebé] no sobreviviría, y yo tampoco, sin intervención médica", contó en su charla titulada "Tomamos esa decisión", enmarcada en el anual ciclo de conferencias "Un día de conversación irracional".

"Fue un aborto. Un aborto para salvar mi vida para un bebé que no tenía oportunidades".

La modelo estadounidense de 36 años dijo además que en la época no había racionalizado la situación como lo que fue, y que sólo entendió que se trataba de un aborto unos meses atrás, cuando la pareja discutía la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de ilegalizar el procedimiento.

"Le dije al mundo que tuve una pérdida, el mundo concordó en que tuvimos una pérdida, todos los titulares dijeron que fue una pérdida. Y me frustró que no dije lo que era, y me sentí tonta porque me tomó más de un año entender que lo que realmente tuvimos fue un aborto", afirmó.

La celebridad, que es muy activa en sus redes sociales, anunció en agosto que estaba embarazada de nuevo. La pareja tiene dos hijos, Luna, de seis años, y Miles, de cuatro.

pr/dg