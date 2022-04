La película de vampiros "Morbius" atrapa el primer lugar de la taquilla norteamericana

La película de vampiros "Morbius" encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana, aunque con un estreno visto como deslucido para una película de cómics de superhéroes con 39,1 millones de dólares, según datos preliminares divulgados el domingo por el sitio especializado Exhibitor Relations.

"Este es un debut débil para los estándares excepcionales de Marvel en los lanzamientos de nuevas series de superhéroes", señaló Franchise Entertainment Research.

El personaje de Venom comenzó dentro de la historia de Spider-Man y, en comparación, "Venom 1" se estrenó con una recaudación de 80 millones de dólares en octubre de 2018, explicó.

El largometraje de Columbia Pictures, distribuido por Sony y protagonizada por Jared Leto como un antihéroe, es una adaptación de la serie de cómics de la editora Marvel. El personaje Morbius originalmente surgió como un villano también en las historietas del celebrado Spider-Man (Hombre Araña).

En esta historia, Michael Morbius es un médico ganador del premio Nobel que, por accidente, se convierte en un vampiro mientras trabaja para curar una enfermedad de la sangre.

La segunda ubicación en la taquilla de Estados Unidos y Canadá la ocupó la cinta que fue líder el fin de semana pasado, el nuevo drama de acción de Paramount "The Lost City", que recaudó 14,8 millones para el período de viernes a domingo.

En la película, Sandra Bullock interpreta a una novelista romántica secuestrada por un turbio magnate (Daniel Radcliffe, famoso por "Harry Potter") que quiere que le ayude a encontrar un artefacto enterrado en una isla remota.

En su quinto fin de semana en los cines, "Batman", la oscura versión de Warner Bros que tiene como actor principal a Robert Pattinson, se posicionó tercera en el ránking con 10,8 millones de dólares.

En cuarto lugar quedó "Uncharted", de los estudios Sony, con 3,6 millones de dólares en el fin de semana. En esta pieza Tom Holland interpreta a un cazador de tesoros al estilo del famoso aventurero Indiana Jones.

Quinta figura, con 2 millones, "Jujutsu Kaisen 0" de Crunchroll/Funimation, una oscura animación sobre un estudiante convertido en hechicero que lucha contra un espíritu maldito.

Completan las diez principales las siguientes películas:

.6 - "RRR" (USD 1,6 milliones)

.7 - "Spider-Man: No Way Home" (USD 1,4 millones)

.8 - "Dog" (USD 1,3 millones)

.9 -"X" (USD 1,02 millones)

.10- "Everything Everywhere All at Once" (USD 1,01 millones)

