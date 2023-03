La popularidad en Birmania del Lethwei, un deporte de combate ultraviolento

Únicamente unas vendas en las manos, golpes con las rodillas y las cabezas... Prácticamente todo está permitido en el boxeo birmano, el Lethwei, un deporte de combate ultraviolento que mantiene intacta su popularidad en este país del sudeste asiático, marcado por un conflicto civil desde el golpe de Estado de 2021.

Tras una patada en el pecho de su rival, Hlaing Htet Aung es declarado vencedor por el árbitro, mientras es aclamado por el público y la orquesta toca en su honor cerca del ring.

Su victoria es uno de los momentos más destacados de un torneo tradicional de Lethwei que, durante cinco días, reunió a un gran número de espectadores por la primera vez desde la pandemia de covid-19.

"Esto no es nada", afirma el joven de 22 años sobre su cara hinchada por los golpes. "Estoy contento porque he ganado", señala sobre su victoria frente al campeón saliente en su categoría.

El Lethwei es considerado uno de los deportes de combate más violentos del mundo. Los participantes cambian los guantes de boxeo por unas sencillas vendas. Además de los golpes con las rodillas y los codos, pueden utilizar la cabeza para atacar al adversario, lo que le diferencia del boxeo tailandés, con el que guarda muchas semejanzas.

"Es un hombre, ¿o no? Un luchador de Lethwei tiene la costumbre de volver a casa con lesiones", dice Chit Htwe, la madre de Hlaing Htet Aung, mientras aplica un hielo a los golpes de su hijo, que recibirá el equivalente a 430 dólares por su triunfo.

El Lethwei tiene una larga historia. En algunos templos las esculturas sugieren que este deporte se remonta a hace más de 1.000 años, época de los primeros reinos birmanos.

Su práctica sobrevive actualmente en el este del país, en particular en los estados de Karen y Mon, cerca de la frontera tailandesa, donde los combates se organizan por los funerales o las fiestas de año nuevo.

Más de 1.000 personas han presenciado el final del torneo en el cantón de Hlaingbwe, en el estado de Karen, sentadas en sillas de plástico bajo un inmenso techo de madera.

El evento significa la unión de grupos étnicos rivales y militares en un estado marcado por los conflictos desde la independencia de Gran Bretaña en 1948, con varios grupos rebeldes enfrentados entre ellos y contra el ejército.

El más importante de los grupos étnicos rebeldes, la Unión Nacional Karen, se ha enfrentado al ejército en varias ocasiones desde el golpe de Estado de hace dos años, lo que ha provocado una represión durísima de la disidencia.

Pero el día del combate, oficiales y altos responsables de grupos rivales se mezclan para asistir al espectáculo.

Una de las pocas luchadoras en el cartel, Dawna Bo Ma, de 16 años, es originaria de Myawady, en la frontera tailandesa.

Ha llegado hasta el final de los cinco 'rounds' contra su adversaria de este país, más grande y pesada. Tras el combate, su equipo le retira las vendas de las manos y le aplica vaselina en un corte por debajo de una ceja. Su combate es declarado nulo, pero tiene grandes ambiciones.

"Primero tengo que ganar combates en Birmania y si no hay nadie que me desafíe iré a pelear a Tailandia. Soy una combatiente, no tengo miedo de que me lesionen", señala a la AFP.

