La prensa europea insiste en las escenas de "caos" antes de la final de Champions

"Estadio de Broma", "Noche de caos": sin eclipsar la 14ª Copa de Europa del Real Madrid, la prensa europea tiene duras palabras para la organización de la final de la Champions, marcada el sábado por serios incidentes fuera del Stade de France.

Más que sobre la derrota del Liverpool (1-0), los medios británicos insisten lógicamente en los graves fallos constatados al margen del partido debido a dificultades de acceso al recinto de Saint-Denis, que retrasaron el saque inicial y provocaron tensiones en exterior.

El tabloide The Sun es el más virulento con un título en francés ("Stade de Farce" ("Estadio de Broma") y el testimonio de Marvin Matip, el hermano del defensa de los Reds Joel Matip, que relató haber tenido que refugiarse en un restaurante con su mujer embarazada para huir de los gases lacrimógenos.

El Telegraph publica por su parte un relato de Jason Burt, el jefe del área de fútbol del diario: "Estaba delante de la puerta Y cuando fui alcanzado por los gases lacrimógenos lanzados indiscriminadamente por la policía francesa en el estadio".

"Hablaba con aficionados que esperaban tranquilamente, algunos durante tres horas, cuando me alcanzaron en la cara, me picaban los ojos, los labios, la lengua. No me lo podía creer (...) ha sido vergonzoso", afirmó en una crónica.

Subrayando los "embudos" hacia los que eran dirigidos los aficionados de los Reds, llegados, sin embargo, dos horas antes del inicio y los controles "insoportablemente lentos", Burt considera que "es una vergüenza que la UEFA haya acusado a los aficionados de llegar tarde. Es simplemente falso. Intentaron emitir su versión. Ahora tienen que disculparse".

Por el lado español, el acento se pone sobre todo sobre la 14ª Copa de Europa del Real Madrid. El rotativo deportivo Marca bautizó este éxito como la "Decimocurtuá", en referencia a la gran actuación del portero belga Thibaut Courtois.

"Con nueve paradas, Courtois héroe indiscutible de la final", subrayó el diario más vendido de España en su primera página.

El portero belga está por todas partes en las primeras páginas de la prensa deportiva española este domingo. "Courtois de la Champions" al Real Madrid, afirma el rotativo catalán Mundo Deportivo, con una gran foto del gigante belga sujetando la 'Orejona'.

Pero los incidentes de la noche también tienen un amplio lugar en los diarios españoles.

Alfredo Relaño, presidente de honor del diario As y voz respetada del fútbol español, se muestra severo en un editorial, denunciando al Liverpool y "sus hordas de bárbaros sin entrada" que "montaron un pollo considerable en las puertas que bien pudo provocar una catástrofe, aunque felizmente todo se saldó con el retraso del inicio del partido".

"Pero estos hechos no se pueden dejar pasar sin castigo", añadió.

"Vergüenza: la final comenzó media hora tarde por un lío en los accesos", afirmó el diario catalán Sport en un subtitulo en su primera.

Los medios alemanes se preguntan también por los fallos de organización de la UEFA. "La noche del caos", escribe Bild, para el que, en el plano deportivo, se trata de "la derrota más amarga de Klopp", el entrenador alemán del Liverpool.

En Italia, la prensa ensalza particularmente la 4ª Champions del "emperador" Carlo Ancelotti (Corriere dello Sport).

"Otro partido perfecto, por las decisiones, la gestión y la preparación. Es el primero en ganar cuatro Ligas de Campeones. ¡Una gran temporada, un orgullo italiano, gracias Carlo!", subraya la Gazzetta dello sport.

El Corriere dello Sport vuelve como toda la prensa italiana sobre el "fiasco de la organización" parisina.

"Una mala noche para concluir una triste temporada para Francia, donde se multiplicaron los problemas de seguridad y orden público en los estadios", escribe el diario romano.

