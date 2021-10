La primera oleada de novelas sobre la pandemia llegará pronto a las librerías

¿Los lectores están preparados para revivir la crisis del covid-19 a través de la ficción? Es una de las grandes preguntas que se han discutido en la feria del libro de Fráncfort, donde se presentaron varias obras inspiradas por la pandemia.

Dos de estos libros fueron escritos por dos de las autoras más destacadas en la actualidad: la novelista estadounidense Jodi Picoult y la canadiense Margaret Atwood, que contribuyó en una "novela colaborativa", coescrita con otros autores, sobre los habitantes en Manhattan que estrecharon sus vínculos durante el confinamiento.

"Como miembros de la especie humana, hemos atravesado un periodo muy difícil en el planeta Tierra y aún no se ha acabado", advirtió Atwood, autora de "El cuento de la criada", durante una comparecencia virtual en la ceremonia inaugural en Fráncfort.

Supervisada por Atwood, la obra colectiva "Fourteen Days: An Unauthorised Gathering" ("Catorce días: una reunión no autorizada") está previsto que llegue a las librerías en 2022.

Representará una de las primeras obras de ficción que trata directamente el impacto del coronavirus en la vida de las personas.

Picoult, cuyas novelas han sido traducidas en más de 30 idiomas, también publicará el mes que viene la historia de una turista que queda bloqueada lejos de su país a causa de la pandemia.

Con el título "Wish You Were Here", este relato "intentará dar un sentido a 2020", explicó la escritora estadounidense.

"Los artistas deben hallar un sentido a las cosas que no entendemos y una pandemia mundial es una de ellas", aseguró Picoult, que no participó a la feria de Fráncfort, pero respondió por escrito a las preguntas de la AFP.

El escritor alemán John von Dueffel presentará el viernes otra novela ambientada en la crisis sanitaria actual.

Titulada "The Angry and The Guilty", narrará la historia de una mujer que debe hacer una cuarentena en el momento en que el patriarca de su familia está muriendo.

Aunque las primeras novelas sobre el covid-19 se acercan a las librerías, los profesionales del sector editorial dudan sobre el interés de los lectores por estas historias, en un momento en que la pandemia todavía no ha acabado.

El crítico literario alemán Denis Scheck advierte ante la "precipitación" con la publicación de estas novelas y recuerda el talento que se necesita para describir y comprender en tiempo real unos hechos tan importantes.

Se muestra "escéptico" ante el éxito de las novelas que hablan sobre el covid-19 y considera que este tipo de obras debería "esperar unos 10 o 20 años".

De hecho, recuerda que las mejores novelas sobre los atentados del 11 de septiembre de 2011 no fueron publicadas hasta varios años o incluso una década después de esos hechos.

Pero algunos autores sienten una gran necesidad de escribir sobre el coronavirus.

La estadounidense Hilma Wolitzer encontró en la escritura un efecto catártico de unos hechos trágicos sufridos durante la pandemia.

Esta autora, de 91 años, perdió a su marido el año pasado a causa del covid-19 y ella misma también fue ingresada a causa del virus.

Escribir sobre ello resultó "una manera de afrontar ese dolor, en un momento en que todos los rituales de duelo, como los funerales o la compañía de la familia y los amigos, me eran denegados", dijo a la AFP.

Este episodio doloroso de su vida es descrito en el último capítulo de su último libro, "Today a Woman Went Mad in the Supermarket", un recopilatorio de relatos cortos.

"Espero que la gente lo lea por placer y consuelo, como lo haría con cualquier otra obra de ficción", sostuvo.

Según Picoult, los escritores "deben aportar una perspectiva a lo que hemos aprendido sobre nosotros mismos en los últimos 18 meses".

