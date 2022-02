La UE adopta sanciones contra Putin y su canciller, Serguéi Lavrov

La Unión Europea (UE) decidió este viernes sancionar con el congelamiento de activos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su canciller, Serguéi Lavrov, por la ofensiva militar rusa en Ucrania.

Los líderes de la UE habían aprobado políticamente el jueves un paquete de sanciones a Rusia y este viernes los cancilleres europeos acordaron que Putin y Lavrov sean incluidos en el listado de personas afectadas.

"El presidente Putin y el ministro de Relaciones Exteriores Lavrov están en la lista de personas sancionadas", dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, al fin de una reunión de emergencia de los cancilleres europeos.

Antes de la reunión, Borrell había señalado que los líderes llegaron a discutir la inclusión de Putin y Lavrov en el listado, pero que no había en ese momento un consenso claro.

Con la definición del detalle de las sanciones, la UE limitará "significativamente los ingresos financieros de Rusia". "Golpeamos al 70% del sistema bancario ruso y empresas estatales", agregó.

Borrell señaló que las normas a ser aplicadas son las mismas que para cualquier otra persona incluida en el listado de la UE.

"Esto es, se trata del congelamiento de activos. Luego hay todo un trabajo (...) para identificar los bienes a ser congelados", explicó.

Borrell añadió que en la jornada discutió la situación y la eventual sanción a Putin y Lavrov con altos funcionarios de China e India, explicándoles "que no se trata apenas de Ucrania sino del respeto a las normas internacionales".

Además de Putin y Lavrov, dijo Borrell, están sancionados "los restantes miembros de la Duma estatal rusa [cámara baja del parlamento], que apoyan esta agresión".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, formuló este viernes un dramático llamado a endurecer las sanciones europeas a Rusia.

Sin embargo, el principal pedido de Zelenski -que el sistema financiero ruso sea excluido del sistema interbancario Swift- no fue adoptado por la UE.

"La cuestión fue considerada pero por el momento no existe la necesaria unanimidad y por eso no está en el paquete de sanciones. Pero no ha sido retirada de la mesa. Es una posibilidad, que guardamos para futuras consideraciones", apuntó.

