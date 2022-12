"Lamentablemente como jugador no podré levantar la Copa", dice Thiago Silva

El capitán de Brasil, Thiago Silva, lamentó que su laureada carrera como defensor vaya a terminarse sin haber ganado una Copa del Mundo, luego de la derrota brasileña contra Croacia en penales (1-1, 4-2) este viernes en los cuartos de final del Mundial de Catar.

"Lamentablemente como jugador no podré levantar la Copa. Quizás más adelante en otra función", dijo el central, de 38 años, al término del partido disputado en el estadio Education City de Doha.

Silva, quien ha dicho que le gustaría ser entrenador en un futuro, aseguró que por más dolorosa que sea la derrota, Brasil debe levantarse y seguir adelante.

"Estoy muy orgulloso de los chicos, de lo que hicimos, pero tristemente (estos resultados) hacen parte del fútbol", explicó.

"Es difícil, ya pasé por algunas decepciones en mi vida (...) y cuando perdemos algo importante que tenemos como objetivo, duele bastante, pero hay que intentar levantar la cabeza y seguir, no hay otra alternativa. Soy una persona que siempre que cae se levanta y esta no va a ser la vez en que me quedaré en el suelo", apuntó.

El capitán aseguró que Brasil podría haber estado más concentrado ante los subcampeones de Rusia-2018, que empataron el juego en la recta final de la prórroga y ganaron en los penales.

"En el fútbol estamos sujetos a recibir goles, independientemente de quién sea el adversario. Croacia es un equipo de calidad. Quizás podríamos haber estado un poco mejor concentrados. No estamos acostumbrados a recibir ese tipo de contraataques. Creo que nos desorganizamos un poco", afirmó.

Con la caída en cuartos, Brasil deberá esperar al Mundial de 2026 para pelear una vez más por su sexta estrella.

raa/psr