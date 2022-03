Laporte es el primer líder de París-Niza tras exhibición del Jumbo

El equipo Jumbo fue el protagonista absoluto de la primera etapa de la París-Niza, este domingo en Mantes-la-Ville, donde el francés Christophe Laporte fue el ganador del día, justo por delante de dos compañeros de esa formación.

Laporte, de 29 años, superó en la línea de meta al esloveno Primoz Roglic y al belga Wout Van Aert, que no le disputaron la victoria.

El corredor francés, fichado antes de la actual temporada, se vistió así con el primer maillot amarillo de líder de la general en esta ronda francesa, compuesta por ocho etapas.

"Wout me dijo a un kilómetro para el final que hoy era para mí. Es un bonito regalo. ¡No me esperaba para nada llevar este maillot amarillo!", admitió Laporte.

El Jumbo impuso su ley en la última subida (1,2 km al 6%), a seis kilómetros del final del recorrido de 159,8 kilómetros. El checo Zdenek Stybar fue el único en mantener el contacto, antes de quedar descolgado algo después.

"No estaba planificado, si me lo hubieran dicho esta mañana no me lo hubiera creído", apuntó Laporte.

La mayoría de favoritos entró a 22 segundos, con el primer pelotón, entre ellos el portugués Joao Almeida, el alemán Maximilian Schachmann -vigente doble campeón de la prueba- o los colombianos Nairo Quintana y Daniel Martínez.

El lunes, la segunda etapa unirá Auffargis con Orleans, para una etapa de 159,2 kilómetros sobre terreno llano y expuesto al viento.

- Clasificación de la 1ª etapa de la París-Niza:

1. Christophe Laporte (FRA/Jumbo), los 159,8 km en 3 h 48:38.

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) m.t.

3. Wout van Aert (BEL/JUM) m.t.

4. Pierre Latour (FRA/TEN) a 19.

5. Mads Pedersen (DEN/TRE) 22.

6. Biniam Girmay (ERY/INT) 22.

7. Iván García (ESP/MOV) 22.

8. Fred Wright (GBR/BAH) 22.

9. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 22.

10. Florian Sénéchal (FRA/QST) 22.

...

16. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 22.

23. Guillaume Martin (FRA/COF) 22.

26. Brandon McNulty (USA/UAE) 22.

31. Ben O'Connor (AUS/AG2) 22.

40. Joao Almeida (POR/UAE) 22.

41. Nairo Quintana (COL/ARK) 22.

43. Adam Yates (GBR/INE) 22.

47. Daniel Martinez (COL/INE) 22.

51. Simon Yates (GBR/BIK) 22.

55. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 36.

- Clasificación general tras la 1ª etapa:

1. Christophe Laporte (FRA/Jumbo) 3 h 48:28.

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) a 04.

3. Wout van Aert (BEL/JUM) 06.

4. Pierre Latour (FRA/TEN) 29.

5. Mads Pedersen (DEN/TRE) 32.

6. Biniam Girmay (ERY/INT) 32.

7. Iván García (ESP/MOV) 32.

8. Fred Wright (GBR/BAH) 32.

9. Jasper Philipsen (BEL/ALP) 32.

10. Florian Sénéchal (FRA/QST) 32.

...

16. Aleksandr Vlasov (RUS/BOR) 32.

23. Guillaume Martin (FRA/COF) 32.

26. Brandon McNulty (USA/UAE) 32.

31. Ben O'Connor (AUS/AG2) 32.

40. Joao Almeida (POR/UAE) 32.

41. Nairo Quintana (COL/ARK) 32.

43. Adam Yates (GBR/INE) 32.

47. Daniel Martínez (COL/INE) 32.

51. Simon Yates (GBR/BIK) 32.

55. Maximilian Schachmann (GER/BOR) 46.

jm/dr/psr