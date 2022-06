Las pruebas de tiro y de boxeo cambiarán de sede en París-2024 (organizadores)

Las pruebas olímpicas de tiro y de boxeo de los Juegos Olímpicos de París-2024 cambiarán de sede: el tiro deja la localidad de La Courneuve y las calificaciones de boxeo ya no se disputarán en Roland-Garros sino en el departamento de Seine-Saint-Denis, informaron este martes los organizadores.

Al no poder estar preparado a tiempo, el sitio de La Courneuve no podrá recibir el tiro, que tiene muchas posibilidades de ser trasladado a Chateauroux, a unos 250 km al sur de París. El boxeo puede ir a Villepinte, localidad periférica al norte de la capital, aunque las finales se disputarán en Roland-Garros.

El nuevo sitio de las competiciones de baloncesto no ha sido oficializado, aunque podría haber un cambio con el balonmano, que ya no se disputará en Lille sino en el Parque de Exposiciones de la Porte de Versalles, en París, un lugar que los basquetbolistas no quieren.

Seine-Saint-Denis, departamento más pobre de Francia y al que se ha prometido una herencia olímpica, estima haber ganado teniendo el boxeo en lugar del tiro, explicó su presidente Stéphane Troussel.

Desde este invierno, el terreno de Les Essences en La Courneuve, antiguo terreno del ejército que está siendo descontaminado, había quedado demasiado pequeño para albergar las pruebas de tiro. Más problemas para los organizadores, que ya habían alterado el mapa de pruebas en septiembre de 2020.

