Las ratas reaccionan al ritmo de la música, revela un estudio japonés

Los humanos no son los únicos en reaccionar a la música, las ratas también se mueven con ritmo, aunque su respuesta sea menos perceptible, reveló un estudio japonés.

Los investigadores de la Universidad de Tokio tocaron música de Mozart, Queen y Lady Gaga a ratas dotadas de minisensores para detectar movimientos mínimos.

Tras sus observaciones constataron que los roedores tiene una habilidad innata para sincronizar sus movimientos con el ritmo, un talento que se creía que era exclusivo de los humanos.

"Los cerebros de las ratas están diseñados para responder bien a la música", aunque sus cuerpos puedan moverse poco, escribió el profesor asociado Hirokazu Takahashi, que es parte del equipo que condujo el estudio.

"Todos creemos que la música tiene poderes mágicos, pero no sabemos nada sobre sus mecanismos", dijo este martes a la AFP.

Los científicos buscaron saber qué tipo de conexiones sonoras atraen al cerebro, sin la influencia de las emociones o de la memoria.

Para las ratas, la reacción fue más pronunciadas para la música en un rango de entre 120 y 140 pulsaciones por minuto, igual que para los seres humanos.

Esto llevó a los científicos a plantear una hipótesis de que esta podría ser una reacción común para diferentes especies.

"La música mueve el cuerpo y esto va más allá del sistema auditivo (...) el poder del sonido es así de fantástico", afirmó Takahashi.

El estudio se centró principalmente en una sonata para dos pianos en Re mayor de Mozart, pero los investigadores también incursionaron con el pop de "Born this Way" de Lady Gaga, la canción "Another Bites the Dust" de grupo Queen y "Beat It" de Michael Jackson.

Takahashi dijo que quería explorar en futuro los efectos de la melodía y la armonía en el cerebro.

"Si la música tiene un efecto en las emociones, sería realmente muy interesante ser capaz de observarlo en los animales", afirmó.

