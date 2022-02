LeBron disfruta de un All-Star en casa en su temporada "más extraña"

Disfrutando con amigos y familia de su primer Juego de las Estrellas (All-Star) en Cleveland, LeBron James reconoció el sábado que vive su temporada "más extraña" en la NBA y desconoce las causas de su explosión anotadora a los 37 años.

La superestrella de Los Angeles Lakers participó en las conferencias de prensa previas al Juego de las Estrellas del domingo en Cleveland (Ohio), la ciudad donde jugó 11 temporadas y que está a solo 60 kilómetros de su natal Akron.

El rendimiento de 'King James', quien competirá en su 18º All-Star consecutivo y volverá a capitanear a uno de los equipos, es una de las pocas luces de la convulsa temporada de los Lakers, novenos en la Conferencia Oeste.

El alero promedia 29,1 puntos por partido, su mayor cifra desde la campaña 2009-10 (29,7), y es el tercer mejor anotador del año solo superado por Joel Embiid (29,6) y Giannis Antetokounmpo (29,4).

"No puedo explicar el ritmo en el que me encuentro ahora mismo ofensivamente. Supongo que simplemente (estoy) jugando un buen basquetbol", afirmó. "Solo trato de ser eficiente. No estoy lanzando un montón de tiros".

"Sigo trabajando en mis habilidades, tratando de mantener un buen ritmo y de seguir mejorando. Incluso a mi edad, nunca estoy satisfecho", recalcó.

Los Lakers, con cuyo uniforme LeBron logró su cuarto anillo en 2020, se encuentran en el ojo del huracán por su mediocre trayectoria, las dudas alrededor del encaje de Russell Westbrook, las bajas por el coronavirus y las lesiones que han sufrido Anthony Davis y el propio James.

"Cada temporada tiene sus propios desafíos mentales y físicos", afirmó el alero. "Esta es la temporada más extraña de la que he formado parte hasta ahora".

"No quiero hablar solo de las lesiones, sino de los protocolos (anti) covid. Tienes chicos de baja por falsos positivos, nuestro entrenador principal estuvo ausente varios partidos. Hemos tenido un poco de todo", describió.

"Ha sido un gran reto, muy agotador física y emocionalmente a veces", reconoció. "Pero así es la temporada de la NBA".

Aparcando por unos días los problemas con su equipo, LeBron se dijo "extremadamente feliz" de estar en Cleveland, donde jugó con los Cavaliers en sus primeras siete temporadas en la NBA y luego regresó en 2014 para brindarle el único anillo de su historia (2015-16).

"Obviamente, crecí a 35 minutos al sur, en Akron, así que estar aquí para un fin de semana del All-Star con mi familia y amigos ha sido un placer", reconoció. "Mis mejores amigos de la escuela secundaria y los chicos con los que he jugado toda mi vida están aquí ahora mismo con sus familias".

Convertido este mes en el máximo anotador de la historia de la NBA sumando fase regular y playoffs, James echó la vista atrás hasta los años en que soñaba con jugar en la liga.

"Recuerdo que en 1997, cuando se celebró el último All-Star aquí, yo tenía 12 años. Mis amigos y yo deseábamos ir a ver a gente como Mike (Michael Jordan) y todos esos tipos que estaban en ese fin de semana", evocó.

"Recuerdo haber visto a Kobe (Bryant), en su año de novato, ganar el concurso de volcadas... así que estar aquí 25 años después es algo extraordinario. Es genial", afirmó. "Estar sentado aquí haciendo lo que me gusta hacer, soñando con lo que me gusta hacer, es simplemente increíble".

Respecto al Juego de las Estrellas del domingo, en el que buscará una quinta victoria seguida como capitán, James reconoció que siempre encara estas citas dependiendo de su estado de forma.

"He participado en bastantes de estos partidos, así que quiero ser inteligente con mis minutos", avanzó James, que promedia 36,8 minutos por noche, su mayor cifra en cinco años. "No quiero quemarme durante el All-Star. Pero al mismo tiempo voy a darles algo a los aficionados, porque es de lo que se trata".

js-gbv/rsr