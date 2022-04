Lewandowski acude al rescate del Bayern ante el Augsburgo

El Bayern de Múnich sufrió mucho más de lo esperado pero pudo sacar adelante su derbi ante el Augsburgo, al que venció 1 a 0, este sábado en la 29ª jornada de la Bundesliga, con lo que mantendrá nueve puntos de margen sobre el Borussia Dortmund.

El equipo amarillo, segundo de la tabla, se había aproximado provisionalmente a seis unidades al vencer 2 a 0 en Stuttgart el viernes.

Robert Lewandowski, la gran figura ofensiva del Bayern, fue el encargado de desatascar el partido de este sábado en el Allianz Arena. Tuvo que hacerlo con un penal, pitado por una mano de un defensor y que transformó en el minuto 82.

El astro polaco aumenta así su dominio en la tabla de goleadores del campeonato alemán, donde es líder destacado, ahora con 32 dianas, doce de ventaja sobre el segundo, el checo Patrick Schick (Bayer Leverkusen), que lleva 20.

Pero sobre todo consiguió dar una cierta tranquilidad al Bayern al mantener a gran distancia al Borussia Dortmund, con el que su equipo tiene todavía pendiente de disputa el 'Klassiker' liguero entre ambos, el 23 de abril.

Un tropiezo ante el Augsburgo hubiera disparado el nerviosismo en el gigante bávaro, que esta semana ya vivió un tropiezo serio al perder 1-0 en Villarreal, en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern jugará de nuevo en su estadio el martes, para el choque de vuelta ante ese equipo español, frente al que necesita una remontada para seguir aspirando a reconquistar su trono europeo.

En el partido del sábado, el Bayern dio mala imagen en la primera mitad y se mostró más ambicioso en la segunda, tras varios cambios de jugadores.

En las gradas hubo lleno (75.000 espectadores), por primera vez desde noviembre, cuando la pandemia había dado un respiro antes de un empeoramiento de las cifras de infectados.

"No llegaría a hablar de falta de confianza", afirmó tras el partido el mediocampista Leon Goretzka, "pero no hicimos una buena primera parte, nos faltó intensidad, no estuvimos al 100% en los duelos ni en los segundos balones", analizó.

Goretzka estimó que el del martes ante el Villarreal será "otro partido" pero admitió que deberán ser "mejores" y hacer "un partido digno del Bayern".

El Augsburgo es decimocuarto en la tabla y mostró seriedad defensiva este sábado, aunque insuficiente para puntuar.

En el resto de partidos del sábado destacó la goleada del Wolfsburgo (ahora 13º) por 4-0 sobre el Arminia Bielefeld (16º), con un doblete de Lukas Nmecha.

El Wolfsburgo se pone ahora con 8 puntos sobre el equipo que ocupa puesto de repechaje para la permanencia, que es precisamente el Arminia Bielefeld, por lo que da un gran paso hacia la salvación.

También se asienta en la zona tranquila el Borussia Mönchengladbach (11º), que venció 2 a 0 en su visita al colista Greuther Fürth, más hundido.

Marcus Thuram (minuto 18) y Alassane Plea (24 de penal) firmaron los tantos del 'Gladbach' en ese partido.

Por su parte, el Colonia (8º) pelea por los puestos europeos gracias a su victoria con remontada (3-2) ante el Maguncia (10º).

En ese partido, el Maguncia llegó a distanciarse 2 a 0 como visitante, antes de que los locales dieran la vuelta al partido.

En el último partido del día, el derbi de la capital fue para el Unión Berlín (7º), que no renuncia a la pelea por la 'zona Champions' tras golear 4 a 1 en su visita al Hertha (17º, penúltimo), que se complica todavía más seguir en la élite del fútbol alemán.

El japonés Genki Haraguchi adelantó al Unión en el minuto 31 y en el 49 igualó el Hertha por un tanto en contra de Timo Baumgartl.

Hasta allí llegó la resistencia del Hertha, que perdió luego por las dianas de Grischa Prömel (53), Sheraldo Becker (74) y Sven Michel (85).

El Hertha apenas ha ganado uno de sus doce partidos ligueros desde enero. Está en puesto de descenso directo, a un punto de la zona de salvación, que marca el Stuttgart (15º).

