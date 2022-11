López Obrador defiende pesquisa oficial sobre desaparición de estudiantes mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este martes la investigación de su gobierno sobre la desaparición de 43 estudiantes mexicanos en 2014 frente a denuncias de inconsistencias efectuadas por un grupo de expertos independientes, al tiempo que prometió que se avanzará y hará justicia en el caso.

"Se tienen todos los elementos para sostener la investigación y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación, y se va a hacer justicia", dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa diaria.

Las inconsistencias denunciadas se centran en mensajes de la plataforma WhatsApp que una comisión gubernamental presentó en agosto como prueba de la supuesta colusión entre criminales y autoridades en la desaparición de los alumnos de una escuela de formación de docentes de Ayotzinapa (estado de Guerrero, sur), entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), una instancia creada en 2015 por acuerdo entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el caso, sostuvo el lunes que no es posible garantizar la autenticidad de esos mensajes tras haber ordenado un peritaje.

López Obrador defendió el trabajo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien encabeza la comisión gubernamental sobre Ayotzinapa y quien en una reciente entrevista con el diario The New York Times había admitido que "un porcentaje importante de esos mensajes" no podía verificarse.

"Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información", dijo el presidente, aunque no hizo referencia directa a los mensajes de Whatsapp.

El mandatario acusó también a sus adversarios políticos de querer utilizar el caso para afectar a su gobierno.

"En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos, que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así y están ofuscados nuestros adversarios", dijo.

Los estudiantes desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando intentaban apoderarse de autobuses en Iguala (Guerrero, sur) para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones.

Fueron detenidos por policías coludidos con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos, que los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival, según la versión oficial de la época. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de tres víctimas.

yug/llu