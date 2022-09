Lorenzo Brown, un pasaporte hacia el oro

Su nacionalización dio que hablar, pero su recorrido en el Eurobasket-2022 hasta la victoria de España, que se impuso a Francia (88-76) este domingo en la final, dan por bueno la incorporación de Lorenzo Brown, el estadounidense de 32 años y principal artesano del éxito de la Roja.

El mejor pasador y segundo mejor anotador de la Roja en el Eurobasket-2022 solo cuenta con pasaporte español desde el pasado mes de julio a petición del seleccionador Sergio Scariolo.

Razón por la que el jugador no tenía ni idea de la rivalidad entre su selección y Francia, el otro finalista. "Este antagonismo no me dice nada", declaró en rueda de prensa.

El originario de los barrios de Atlanta, fue nacionalizado para suplir la baja de Ricky Rubio, que sufrió una ruptura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda a finales de 2021. Esta práctica está permitida por las reglas de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), que autorizan a cada equipo a contar con un jugador nacionalizado, incluso sin tener ningún tipo de vínculo con el país que representa.

Es el caso de Brown, exjugador de Kazan y nuevo fichaje del Maccabi Tel Aviv, que creó revuelta en el país doble campeón del mundo (2006 y 2019) y triple campeón de Europa (2009, 2011 y 2015), incluso entre sus compañeros de vestuario.

"A mi no me parece bien", declaró poco después de la noticia el veterano de 37 años Rudy Fernández. "Ya se lo comuniqué al presidente y como capitán, tenía que dar mi opinión. Me enteré por la prensa que habían nacionalizado a este jugador, que no tiene ningún vínculo con el país".

"Hay muchos jugadores españoles que pueden optar a esa plaza y, al final, puede que no tengan el reconocimiento que se merecen al haber fichado a este jugador", continuó el capitán.

"BIENVENIDO a #LaFamilia, @Zo_Brown", tuiteó por su parte la cuenta oficial de la selección española de básquetbol, dando por buena la noticia de su llegada.

El estadounidense ha privado del Eurobasket-2022 por ejemplo a la estrella emergente local Juan Núñez, MVP del Campeonato de Europa sub-20 disputado el pasado mes de julio.

Pero antes incluso de estar a las puertas de lograr el cuarto título europeo, Rudy Fernández cambió de idea y se declaró "encantado" de la llegada de Lorenzo Brown a principios de agosto.

El lituano Mindaugas Kuzminskas lo estuvo menos, después de su eliminación en octavos de final, cuando un periodista español le preguntó qué le había faltado a su selección: "No sé a que se parecería este equipo español sin Lorenzo Brown porque lo habéis fichado solamente este verano (boreal)".

"No presto la más mínima atención al 'blablabla' exterior", lanzó el interesado. "Todo lo que me interesa es lo que mis compañeros piensen de mí".

El seleccionador italiano de la Roja, Sergio Scariolo, a la batuta durante cuatro de los cinco títulos españoles, ya observó al jugador cuando fue entrenador asistente de los Toronto Raptors en NBA.

"Ha hecho frente a la vox populi", señaló el seleccionador francés Vincent Collet antes de la final. Francia no es ajena a la nacionalización de jugadores extranjeros, y podrá contar en el futuro con la estrella de la NBA Joel Embiid, convertido en franco-camerunés a inicios de julio.

"Lorenzo Brown magnifica este colectivo", alaba Collet. "Hace dos meses, varias voces se levantaron contra esta nacionalización y Scariolo insistió, sabía que necesitaba a este jugador para hacer lo que han hecho".

A pesar de que ocho de los doce jugadores de España disputaron en Alemania su primer gran torneo, no han sufrido la falta de experiencia y fueron capaz de remontar en cada partido de la fase final: contra Lituania (de 68-75 a 102-94 después de la prórroga), contra Finlandia (de 35-50 a 100-90) y contra Alemania en semifinales (de 70-77 a 96-91), para casi pasearse en la final contra Francia.

