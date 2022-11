Los All Blacks sufren para superar a Escocia por 23-31

La selección neozelandesa de rugby, los conocidos como All Blacks, sufrieron para imponerse 23-31 a Escocia, este domingo en un test match de la gira otoñal del equipo oceánico por Europa.

Los All Blacks comenzaron muy fuerte y se colocaron 14-0 con dos tries de Samisoni Taukei'aho y Mark Telea (minutos 3 y 7), pero después quedaron a merced del juego de los combativos escoceses, igualaron el marcador con un penalty try por una falta a Stuart Hogg y un ensayo de Darcy Graham tras una carrera de 50 metros después de interceptar el balón (14-14, minuto 14).

El XV del Cardo siguió empujando y gracias al acierto con el pie de Fin Russell llegó con ventaja a la pausa (17-14).

La diferencia se amplió a los 7 puntos antes de llegar a la hora de juego (23-14) hasta que Jordie Barrett cortó la hemorragia con un penal (23-17, minuto 63).

La exclusión temporal de Jack Dempsey en el 66 acabaría siendo decisiva, ya que reducidos a 14 jugadores, los locales fueron superados por los All Blacks, que anotaron otros dos tries, por medio de Scott Barrett (66) y de nuevo Telea (75), para llevarse la victoria de Murrayfield.

Gracias a este triunfo, los All Blacks suman 32 victorias consecutivas contra Escocia.

