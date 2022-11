Los Angeles FC de Vela y Bale por su primera corona de MLS ante el Union

En su quinta temporada de vida en la MLS, siempre con el mexicano Carlos Vela como estandarte, el Los Angeles FC tendrá el sábado su gran oportunidad de alzar el primer título de liga de su historia en una final en casa ante el Philadelphia Union.

La final de la liga norteamericana enfrentará por primera vez desde 2003 a los dos mejores equipos de la fase regular, Los Angeles FC (LAFC) en la Conferencia Oeste y el Union en el Este.

Como primer cabeza de serie de los playoffs, el equipo angelino pugnará ante su afición del Banc of California por un trofeo que ansían desde que se incorpororaron a la MLS en 2018, con Vela como primer fichaje de la franquicia.

El delantero mexicano lideró a la franquicia en varias exitosas temporadas que siempre terminaban con una desilusión en playoffs.

En 2019, campaña en la que Vela ganó el premio MVP, el LAFC escaló hasta las semifinales pero los después campeones Seattle Sounders les pararon los pies.

A sus 33 años, Vela es uno de los pocos supervivientes de aquel equipo y vuelve a desplegar su talento tras dos temporadas plagadas de lesiones.

"Este es el momento con el que habíamos soñado", recalcó el jueves Vela, que echó la vista atrás a su sorprendente decisión de abandonar en 2017 la Real Sociedad y el fútbol europeo para sumarse a una franquicia estadounidense que acababa de nacer.

"Cuando decidí venir y ser parte de este club, la ambición era llegar a lo más alto, llevar allí a otro equipo de Los Ángeles, donde hay tantos equipos ganadores en todos los deportes", recordó.

Los Ángeles ha celebrado hasta ahora cinco títulos de la liga de fútbol conquistados todos ellos por el Galaxy, la franquicia que reclutaba estrellas como David Beckham o Zlatan Ibrahimovic.

Su último triunfo, sin embargo, data de 2014 y desde entonces la franquicia que ahora encabeza Javier 'Chicharito' Hernández está de capa caída.

En la cancha, el Galaxy fue eliminado en estos playoffs por el LAFC y, en los despachos, también se ha visto opacado por su vecino en la contratación de grandes nombres del fútbol mundial, los últimos de ellos Gareth Bale y Giorgio Chiellini.

El impacto de esos fichajes, no obstante, no se ha visto reflejado hasta ahora en el campo.

Bale ha estado ausente en los momentos decisivos de la temporada. Desde que aterrizó en Los Ángeles procedente del Real Madrid, el galés solo participó en 12 de 17 partidos, apenas dos de ellos como titular, con un balance de dos goles y ninguna asistencia.

A menos de tres semanas de que lidere a Gales en su histórico regreso a un Mundial, Bale arrastra problemas en su pierna izquierda y no ha jugado un solo minuto en los playoffs.

Steve Cherundolo, el técnico debutante que reactivó este año al LAFC, apoya públicamente los esfuerzos de Bale pero mantiene como titular en el ataque al colombiano Cristian Arango.

El ex punta de Millonarios le respondió siendo el máximo goleador del equipo (16 dianas en 34 partidos) y decidiendo el duelo ante el Galaxy en el descuento.

"En lo personal fue un año grandioso y lo quiero cerrar con el título", subrayó. "Es el partido de nuestras vidas, luchamos mucho por ello".

Por su parte Chiellini, de 38 años y ex capitán de la selección italiana, sí ha tenido una presencia regular en el once inicial pero no tiene tiene garantizada la titularidad en la final en una zaga que lidera otro colombiano, Jesús Murillo.

Para el Philadelphia Union la final del sábado también será la primera en sus 13 temporadas en la MLS.

En 2021 cayó en las semifinales ante el después campeón New York City FC, de quien tomó revancha la semana pasada al derrotarle 3-1 con un tanto y una asistencia de su goleador argentino Julián Carranza.

Además del acierto del joven ex punta de Banfield, el Union tiene como principal baluarte la mejor zaga del campeonato.

Con solo 26 goles encajados en 34 partidos, la temporada defensiva del Union fue reconocida con los premios al Mejor Arquero del Año para el jamaicano Andre Blake y al Mejor Defensor para el noruego Jakob Glesnes.

La final arrancará a las 13H00 locales (20H00 GMT) en el estadio Banc of California de Los Ángeles, con capacidad para 22.000 espectadores.

Posibles alineaciones:

LAFC: Maxime Crépeau - Ryan Hollingshead, Jesús Murillo, Giorgio Chiellini, Diego Palacios - José Cifuentes, Ilie Sánchez, Kellyn Acosta - Carlos Vela, Cristian Arango y Denis Bouanga. DT: Steve Cherundolo.

Philadelphia Union: Andre Blake - Olivier Mbaizo, Jakob Glesnes, Jack Elliot, Kai Wagner - José Martínez, Alejandro Bedoya, Leon Flach, Dániel Gazdag - Mikael Uhre y Julián Carranza. DT: Jim Curtin.

