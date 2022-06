Los casinos, ¿lugares propicios para el lavado de dinero?

Los casinos prefieren a menudo "cerrar los ojos" ante el origen del dinero que apuestan sus clientes a riesgo de alimentar la economía sumergida, explica a AFP Maira Martini, que dirige la sección de la ONG Transparency Internacional contra el blanqueo.

PREGUNTA: ¿Cómo se blanquea dinero en un casino?

RESPUESTA: "Un cliente puede llegar a un casino con dinero llamado 'sucio', es decir procedente de actividades ilegales, como el tráfico de drogas o de seres humanos, y nadie del establecimiento le hará preguntas. A partir del momento en que el cliente juega y gana, el dinero obtenido es limpio, porque puede decir oficialmente la procedencia de este dinero. Su dinero tiene ahora un origen establecido.

Por ejemplo, pongamos que eres un funcionario que gana alrededor de 1.000 euros mensuales. No puedes justificar la compra de una casa de un millón de euros, se sospechará que has recibido un soborno. Pero si indicas que este dinero fue ganado en el casino, entonces puedes gastar esta suma sin problemas".

P: ¿Los casinos van de la mano de la economía sumergida?

R: "En numerosos países de la Unión Europea (UE), los casinos están sometidos a reglas estrictas contra el lavado de dinero. Pero a veces nos preguntamos si se pliegan realmente a estas reglas porque esto no les favorece necesariamente: puede espantar a clientes que, por ejemplo, aunque no estén implicados en ninguna ilegalidad, no tienen ganas de justificar la suma que van a apostar.

Con lo que si no hay un Estado que vela para que estas reglas se apliquen bien, se puede trazar fácilmente un vínculo entre economía sumergida y casinos. Porque los casinos están más que dispuestos a cerrar los ojos y no realizar las verificaciones profundas en sus clientes. A menudo hay un vínculo entre actividades ilegales y casinos.

Por ejemplo, Chipre sigue siendo un país atractivo para los individuos corruptos porque la cultura del secreto todavía existe. También hay la cuestión de las leyes: ¿se aplican? ¿El Estado tomaría medidas si hubiera un problema o sanciones contra los individuos implicados?

Hasta ahora, no hemos visto en Chipre una acción fuerte [del gobierno] contra el blanqueo de dinero. Es verdad que las cosas mejoran pero Chipre está en retraso en lo que respecta a la aplicación de nuevas leyes europeas contra el blanqueo de dinero".

P: ¿Cuáles son los riesgos del blanqueo de dinero?

R: "El blanqueo de dinero facilita la existencia de corrupción. Si es fácil blanquear dinero, un individuo podrá verse más tentado por la corrupción, porque sabrá que existen mecanismos para usar el dinero de los sobornos sin levantar sospechas.

El lavado de dinero atrae también a personas poco recomendables al país como criminales. O favorece la llegada de personas que están en las listas de sanciones europeas y que buscan esconder el origen de su dinero, como podemos ver en este momento con la guerra en Ucrania [lanzada el 24 de febrero por Rusia, que ha recibido fuertes sanciones, ndlr].

Blanquear dinero es también evitar pagar impuestos y supone una inmensa pérdida de ingresos para los Estados".

