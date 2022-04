Los Celtics ponen a Nets al borde de la eliminación; Utah iguala a Dallas

Los Brooklyn Nets, candidatos al título de la NBA al inicio de temporada, se encuentran al borde de la eliminación en playoffs ante los Boston Celtics mientras los Utah Jazz igualaron su serie ante los Dallas Mavericks pese al espectacular regreso de Luka Doncic.

En los otros dos partidos del sábado, los Minnesota Timberwolves igualaron 2-2 su eliminatoria ante los Memphis Grizzlies y los Toronto Raptors lograron su primer triunfo y evitaron una barrida de los Philadelphia 76ers.

En Brooklyn, los estelares Kevin Durant y Kyrie Irving decepcionaron en la derrota de Nets 109-103 frente a los Celtics de un explosivo Jayson Tatum, que firmó 39 puntos.

Boston lidera esta eliminatoria de primera ronda de la Conferencia Este por 3-0.

En ninguna de las 143 ocasiones en que un equipo ha tenido una ventaja de 3-0 ha acabado perdiendo la eliminatoria.

"Ahora todo depende de nuestro carácter", dijo el técnico Steve Nash tratando de mantener la moral de los Nets.

En el primer juego de la serie ante su público, Kevin Durant protagonizó una de sus más discretas actuaciones de los últimos años en postemporada, con 16 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias.

Presionado por la feroz defensa de los Celtics, Durant apenas hizo 11 tiros de campo (6/11) en 46 minutos sobre la pista del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York).

Tras el juego, Durant descartó que su bajo rendimiento en la serie se deba a su carga de juego este mes, cuando solo ha bajado de los 40 minutos en uno de sus nueve partidos.

"Me siento bien jugando. No estoy agotado. No me duele el cuerpo. No lo achacaría a eso", dijo el alero, que apuntó como causa el gran trabajo defensivo de los Celtics.

La otra figura del equipo, el base Kyrie Irving, también tuvo una floja noche con 16 puntos (6/17) y 9 asistencias.

Brooklyn, que comenzó la campaña con el trío de estrellas más imponente de la liga (Durant, Irving y James Harden), se mantuvo en el partido impulsado por el secundario Bruce Brown, con 26 puntos y 8 rebotes.

Del otro lado, los Celtics volvieron a demostrar que son el equipo más en forma de la liga. Su líder, el joven alero Jayson Tatum, dio otro paso hacia la élite de la NBA con un recital de 39 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 6 robos.

Los Utah Jazz derrotaron 100-99 a los Dallas Mavericks y empataron 2-2 su serie de la Conferencia Oeste.

Luka Doncic logró 30 puntos y 10 rebotes para Dallas en su primera aparición en la serie tras los problemas de gemelo, que le tuvieron de baja desde el 10 abril.

En el último minuto del juego, los Mavericks acariciaban el 3-1 en la serie después de un espectacular triple de Doncic frente al francés Rudy Gobert, que adelantaba a Dallas 95-99 a 39 segundos del final.

Con ventaja 98-99, el pívot Dwight Powell erró dos tiros libres para Dallas a 19 segundos del final.

Los Jazz tomaron el rebote y su figura Donovan Mitchell lanzó un pase al aire para que Gobert machacara el aro y pusiera por delante a los Jazz con 11 segundos en el reloj.

La jugada culminó una gran actuación conjunta de Mitchell y Gobert después de semanas de especulaciones sobre nuevos problemas de química entre ambos.

"Creemos el uno en el otro. Tenemos que seguir adelante", dijo Gobert sobre su compañero. "Lo que sea que pase, pasará. Pero ahora tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla al máximo".

El escolta terminó con 23 puntos y 7 asistencias y el pívot francés con 17 puntos y 15 rebotes, 10 de ellos ofensivos.

En un duelo de extrema igualdad, los Minnesota Timberwolves vencieron 119-118 a los Memphis Grizzlies y colocaron el empate 2-2 en esta eliminatoria del Oeste.

El pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns comandó el triunfo de Minnesota con 33 puntos y 14 rebotes, incluidos dos tiros libres decisivos a 4,4 segundos del final.

"Solo hice mi trabajo, solo quiero una oportunidad de ser grande", dijo Towns. "Es una serie en la que tenemos que luchar, luchar, luchar".

El escolta Desmond Bane cerró el juego con su octavo triple del partido, en 12 intentos, que no puso en peligro el triunfo local.

Bane, con 34 puntos, fue la figura de los Grizzlies en una noche discreta en el tiro del base All-Star Ja Morant, que terminó con 11 puntos (4/13) y 15 asistencias.

En el primer juego del sábado, los Toronto Raptors evitaron la eliminación al batir a los Philadelphia 76ers por 110-102 y redujeron su desventaja a 3-1.

Pascal Siakam comandó a Toronto con 34 puntos, su récord en playoffs, 8 rebotes, 5 asistencias y 2 robos.

Los Sixers, por su parte, se resintieron de una discreta actuación de su estrella Joel Embiid, quien juega con un problema en el pulgar de su mano derecha desde el partido anterior.

El pívot camerunés, máximo anotador de la temporada de la NBA, terminó con 21 puntos y 8 rebotes mientras James Harden se quedó en 22 tantos.

Las molestias en la mano de Embiid mantienen en vilo a los Sixers, que lo someterán a una resonancia magnética a su regreso a Philadelphia.

gbv/rsr