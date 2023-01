Los chinos comienzan vacaciones del Año Nuevo Lunar marcadas por temor al covid

Millones de chinos emprendieron el jueves viajes hacia sus lugares de origen para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar, una situación que "preocupa" al presidente Xi Jinping por la propagación del covid en las zonas rurales.

Las autoridades chinas prevén que se realizarán más de 2.000 millones de viajes en un período de 40 días entre enero y febrero en China, en uno de los mayores desplazamientos masivos de personas en el mundo.

La llegada a las zonas rurales de decenas de millones de residentes de las ciudades, donde se ha propagado ampliamente el coronavirus, hace pensar que los contagios aumentaran en los pueblos, con pocas infraestructuras sanitarias.

Este jueves, las principales estaciones de tren de Pekín y Shanghái estaban abarrotadas. Varios viajeros contaron a la AFP lo contentos que estaban de pasar las fiestas con sus familias.

"¡Ya no me importa nada!", dijo en Shanghái una mujer llamada Chen, que se dirigía a Wenzhou (sureste). "El año pasado, vigilaba mucho. Este año, me siento mucho más valiente", añadió.

Otros no habían viajado a sus regiones de origen desde hacía años.

"No he estado en casa desde hace tres años. Ahora que las restricciones anticovid se han levantado, quiero ver a mi familia", dijo Ren, representante de famosos en las redes sociales.

Otros viajeros se mostraron más preocupados por la pandemia, como dos mujeres que llevaban trajes completos de protección contra el virus.

"Tenemos miedo de contagiar a nuestras familias, por eso compramos estos trajes", explica una de ellas.

El presidente chino

Xi también expresó su preocupación por el impacto de la enfermedad en las zonas rurales durante estas vacaciones.

"Xi dijo que está especialmente preocupado por las áreas rurales y los habitantes rurales luego de que el país ajustó sus medidas de respuesta al covid-19", indicó la agencia de noticias estatal Xinhua sobre las llamadas que hizo el gobernante a autoridades locales.

El mandatario "insistió en los esfuerzos por mejorar la atención médica para los más vulnerables al virus en áreas rurales", agregó Xinhua, citando las intervenciones de Xi en una serie de videoconferencias el miércoles con personal sanitario, enfermos de covid y trabajadores.

"La prevención y control de la epidemia entraron en una nueva fase y seguimos en un período que requiere grandes esfuerzos (...) para abordar las carencias en la prevención y control epidémica en áreas rurales", señaló.

En diciembre, Pekín levantó la draconiana estrategia de cero covid impuesta por las autoridades, una política que frenó la economía del gigante asiático y desencadenó grandes manifestaciones.

Xi estimó el miércoles, sin embargo, que haber adoptado esta política fue una "buena elección".

Desde la supresión de estas medidas, el país registra un aumento espectacular de contagios. En las redes sociales, circulan muchas informaciones sobre estos repuntes.

En este contexto, el regulador chino del ciberespacio indicó el miércoles que, durante las fiestas, iba a reforzar su vigilancia contra las "falsas informaciones" para evitar el aumento de "los pensamientos negativos" en línea.

El organismo instó a evitar los "rumores" y los "(falsos) testimonios de enfermos", creados según él para conmocionar a los internautas. Y alegó que esta campaña quería eliminar los contenidos que "inducen al público al error".

