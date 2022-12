Los duelos del Argentina-Francia, del Messi-Mbappé al 'Dibu'-Lloris

La final del Mundial entre Argentina y Francia va a deparar el domingo varios duelos directos o a distancia, con el Lionel Messi-Kylian Mbappé como cabeza de cartel de un combate por la tercera estrella para sus respectivos países.

Compañeros de ataque desde el verano de 2021 en el París Saint-Germain, Mbappé (23 años) y Messi (35) se van a enfrentar en lo más alto, cara a cara, como las verdaderas atracciones de sus selecciones. Y con el título de máximo goleador del torneo en el punto de mira.

"Más allá de las individualidades, representan mucho, tanto carácter, tanta personalidad, tanto liderazgo y carisma...", resume Youri Djorkaeff a la AFP. "Que estos dos jugadores estén a este nivel, en la final de la Copa del Mundo, dice mucho", añade el exinternacional galo.

Con la 'Albiceleste' y los 'Bleus', Messi y Mbappé se han enfrentado una vez. El joven prodigio francés marcó un doblete y ofreció una espectacular actuación en los octavos de final del Mundial-2018, ganando 4-3.

El N.10 argentino persigue su título mundial, aunque en su palmarés ya cuenta con siete Balones de Oro.

"Messi no tiene nada que demostrar a nadie", afirma El-Hadji Diouf. Para el exgoleador senegalés, "Kylian es joven, tiene ganas de batir récords, tiene ganas de ganar 10 veces el Balón de Oro. Le corresponde a él decir: 'juego mi partido, juego esta final y tengo que ganarla para entrar en la historia'. No hay que meterle en la cabeza su rivalidad con Messi porque no hay rivalidad entre ellos".

No tienen el mismo palmarés, ni la misma aura, ni la misma notoriedad, pero los arqueros Hugo Lloris (35 años) y Emiliano Martínez (30), apodado 'Dibu', pisan los terrenos de juego ingleses desde 2012.

El capitán de los 'Bleus' es un icono en el Tottenham desde que llegó procedente del Lyon. De su lado, Martínez ha encadenado cesiones durante su largo pero poco fructífero paso por el Arsenal de 2012 a 2020. Ahora juega en el Aston Villa, donde por fin es titular.

En la Premier League, en su último duelo en abril de 2022, 'Dibu' vivió un calvario encajando un doloroso 4-0.

El campeón de la Copa América en 2021 mantuvo la puerta a cero en la mitad de los encuentros del Mundial, sobre todo en semifinales contra Croacia (3-0). En cuartos detuvo los dos primeros penales de la tanda contra Países Bajos. "Le dije que era una bestia, que era un fenómeno", aplaudió Messi.

En el estadio Lusail el domingo habrá un inesperado duelo de '9': nadie o casi nadie hubiera apostado hace un mes por una posible titularidad de Julián Álvarez (22 años) y Olivier Giroud (36).

El joven delantero del Manchester City, suplente a menudo en Inglaterra, salió del banco para ocupar el puesto de Lautaro Martínez, que no cumplió en la fase de grupos. El ariete llegado de River Plate tuvo una actuación espectacular contra Croacia (2 tantos) y parece que no sucumbe a la presión.

"Es un atacante muy bueno, que hace muchas carreras, que aporta mucho. Todas sus carreras liberan mucho espacio para Leo Messi y el resto. Ya tiene cuatro dianas, espero que el domingo no esté demasiado fuerte", dijo el extremo francés Ousmane Dembélé el viernes en conferencia de prensa.

En el otro lado del campo, Giroud también exhibe cuatro goles, una eficacia que le ha permitido superar el récord nacional de Thierry Henry. Una revancha para el punta del AC Milan, alejado de los 'Bleus' varios meses y que asumió la titularidad después de la baja de Karim Benzema.

"En un momento dado estuvo un poco olvidado, injustamente, pero nunca bajó los brazos, sabe cuál es su sitio", destacó Djorkaeff ante varios medios. "Es muy valioso, es tu punto de referencia ofensiva, es quien orienta el juego, cuando presiona es muy fuerte".

