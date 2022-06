Los grandes ausentes de la edición 2022 del torneo de tenis de Wimbledon

Numerosos tenistas vas a faltar a la cita de Wimbledon, torneo que se disputará del 27 de julio al 10 de julio, ya sea por razones políticas, físicas o deportivas.

. Daniil Medvedev: el N.1 mundial se ha visto excluido del torneo como todos los tenistas de nacionalidad rusa y bielorrusa, luego de que la Federación Inglesa siguiese una directiva del gobierno británico como represalia a la guerra en Ucrania. A sus 26 años, nunca ha superado los octavos de final en Wimbledon.

. Alexander Zverev: el N.2 no se ha recuperado aún de la grave lesión de tobillo que sufrió en semifinales de Roland Garros. A sus 25 años, nunca ha superado los octavos de final de Wimbledon.

. Andrey Rublev: el N.8, que a sus 24 años nunca ha superado los octavos de final, faltará por las mismas razones que su compatriota Medvedev.

. Roger Federer: caído al puesto 96 de la clasificación mundial, el tenista suizo con 8 títulos en la hierba londinense, no está aún recuperado físicamente. En el pasado verano (boreal), Federer, que en agosto cumplirá 41 años, se sometió a una tercera operación en la rodilla derecha en año y medio y no ha vuelto a jugar desde su eliminación en cuartos de final de Wimbledon del año pasado.

. Gaël Monfils: el francés, que en septiembre cumplirá 36 años, está en fase de recuperación de una lesión en el talón que ya le privó de disputar Roland Garros. Falto de entrenamientos, el galo anunció a cuatro días del inicio de Wimbledon que quiere estar listo para los torneos estivales en pista dura.

. Las bielorrusas Aryna Sabalenka (N.6 y semifinalista el año pasado) y Victoria Azarenka (N.20 y doble semifinalista) y la rusa Daria Kasatkina (N.13 y cuartofinalista en 2018) se perderán el torneo por su nacionalidad.

. Elina Svitolina: la ucraniana (N.38 y semifinalista en 2019), ha dejado de momento aparcada su carrera por las dificultades psicológicas relacionadas con la guerra y por su embarazo.

. Naomi Osaka: N.42 y exnúmero 1 mundial, anunció a mediados de junio su renuncia por una lesión en el talón de Aquiles. Unos días antes, mostró sus dudas sobre participar en Wimbledon como consecuencia de la decisión de la WTA de no atribuir puntos por la exclusión de las tenistas rusas y bielorrusas. Cuatro veces vencedora de un Grand Slam, la japonesa nunca superó los octavos de final en la hierba londinense.

. Eugénie Bouchard: actualmente fuera de la clasificación WTA, la canadiense de 28 años, exnúmero 5 del mundo y finalista en Wimbledon en 2014, esperaba poder volver al torneo londinense gracias a su clasificación protegida, ya que está de baja por una lesión en el hombro desde marzo de 2021. Pero la decisión de la WTA de no atribuir puntos, llevó a Bouchard a renunciar: "Aunque adore Wimbledon y que no participar me pone triste, utilizar una entrada protegida en un torneo sin puntos no tiene sentido", explicó la tenista, recordando que los jugadores disponen de "un número limitado de entradas en la clasificación protegida".

ig/mcd/dam