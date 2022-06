Los jubileos de Isabel II, crónica de los cambios sociales en el Reino Unido

En el trono desde 1952, Isabel II es la primera monarca británica que celebra un jubileo de platino y la segunda en celebrar jubileos de plata, oro y diamante, celebraciones que reflejaron los cambios de la sociedad británica y su relación con la monarquía.

Un millón de personas se congregó en el centro de Londres para presenciar un desfile de carruajes con la monarca, que también realizó un viaje en barco por el río Támesis.

La reina y su marido, el príncipe Felipe, realizaron una gira por el Reino Unido y visitaron varios países de la Commonwealth, de las islas del Pacífico, al Caribe, pasando por Nueva Zelanda, Australia y Canadá.

Se acuñaron nuevas monedas de 25 peniques y la nueva línea del metro de Londres fue bautizada Jubilee Line.

"Estos 25 años han supuesto un gran cambio para Gran Bretaña", dijo Isabel II en un discurso ante el Parlamento. "Hemos dejado de ser una potencia imperial y estamos asumiendo lo que esto significa para nosotros mismos y para nuestras relaciones con el resto del mundo", subrayó.

Señaló asimismo que la adhesión británica a la Comunidad Europea, precursora de la Unión Europea, había sido "una de las decisiones más importantes" de su reinado.

El grupo punk inglés Sex Pistols lanzó su himno antiautoritario "God Save The Queen", que fue prohibido en la BBC.

La década de 1990 estuvo marcada por los divorcios de los hijos de la reina, un incendio en el castillo de Windsor y la muerte de la princesa Diana.

Todo esto, y una caída en la popularidad de la familia real, hicieron prever que el evento sería un fracaso, pero no fue así.

La reina perdió a su hermana, Margarita, en febrero, y a su madre, de 101 años, en marzo, lo que provocó una simpatía generalizada.

Un concierto pop en los jardines del Palacio de Buckingham ante 12.000 personas fue coronado por el guitarrista de Queen, Brian May, tocando el himno nacional desde el tejado, mientras un millón de personas abarrotaban las calles aledañas.

Entre los artistas figuraron Paul McCartney, Eric Clapton, Tom Jones, Brian Wilson, Shirley Bassey, Rod Stewart, Tony Bennett, Cliff Richard y Ozzy Osbourne.

Un avión supersónico Concorde sobrevoló el lugar escoltado por cazas.

"Han sido 50 años muy notables", dijo la reina en un discurso. "Ha habido altibajos, pero cualquiera que recuerde cómo eran las cosas después de esos seis largos años de guerra, aprecia los inmensos cambios que se han logrado desde entonces".

Además de recorrer el Reino Unido durante tres meses, la reina visitó Jamaica, Nueva Zelanda, Australia y Canadá.

El jubileo formó parte de un verano dorado para el Reino Unido, que también acogió los Juegos Olímpicos de Londres.

Las celebraciones, del 2 al 5 de junio, se inspiraron en jubileos pasados, con un desfile fluvial, una misa de acción de gracias y un concierto de música pop.

El desfile de 1.000 barcos fue la mayor flotilla en el Támesis en 350 años y 1,2 millones de personas se agolparon en las orillas del río para verlo, pese a una lluvia torrencial.

El concierto, esta vez frente al Palacio de Buckingham, fue organizado por Gary Barlow, de Take That, y contó con Kylie Minogue, Robbie Williams, Elton John, Stevie Wonder, Ed Sheeran, Madness y Paul McCartney.

El príncipe Carlos, en su discurso de clausura, dio gracias a su "mami" por "hacernos sentir orgullosos de ser británicos", entre grandes ovaciones.

Isabel y su marido recorrieron el país mientras otros miembros de la familia real visitaban países de la Commonwealth.

En el balcón del Palacio de Buckingham, la familia real apareció en versión reducida, solo Isabel, Carlos y su familia, señalando la dirección futura de la monarquía.

"Me dedico de nuevo a su servicio", dijo la reina en su mensaje del jubileo, que calificó como "un momento para dar gracias por los grandes avances que se han hecho desde 1952 y para mirar hacia el futuro con la cabeza clara y el corazón caliente".

