Los Óscar regresan a Hollywood con una gala que promete emociones

Los premios Óscar regresan con todo su esplendor a Hollywood este domingo, luego de dos años de restricciones por la pandemia, con una gala que promete emociones y una reñida disputa entre los mejores del cine.

Con doce nominaciones, la gran favorita es "El poder del perro" de Jane Campion, que también puede convertir a la neozelandesa en la tercera mujer en ganar un Óscar por la mejor dirección.

El western sombrío que aborda la masculinidad tóxica en el oeste de Estados Unidos de los años 1920 también puede traerle a Netflix la anhelada primera estatuilla dorada a la mejor película para una compañía de streaming.

Pero "CODA", la comedia dramática que se centra en el dilema de la hija de padres sordos dividida entre la ambición personal y el deber familiar, subió como la espuma arrasando en la temporada de premios de Hollywood, y es una seria contrincante.

La película independiente, comprada por Apple TV+ luego de un exitoso estreno en el festival de Sundance de 2021, incluyó actores sordos para interpretar los roles protagónicos convirtiéndose en un marco de representatividad.

En una pelea marcada por temas humanos, también destaca la memoria personal en blanco y negro del actor y director Kenneth Branagh "Belfast", que aborda el conflicto en Irlanda del Norte en los años 1960.

La épica de ciencia ficción "Duna" será probablemente la que gane mayor cantidad de estatuillas gracias a las categorías técnicas.

"Es una carrera entre dos o tres caballos", dijo el editor de la revista Variety, Clayton Davis, enfatizando el avance de "CODA".

"Hemos tenido dos años duros. Y 'CODA' es positiva, te hace sentir bien. Creo que los votantes de la Academia están en ese ánimo".

La dura pelea entre "CODA" y "El poder del perro" muestra además el crecimiento de las plataformas de contenido frente a los tradicionales estudios de Hollywood, lo que genera aún resistencia.

"Algunos miembros de la Academia con los cuales hablé aún están negados a votar a favor de una producción de Netflix para la mejor película", dijo un votante de la Academia que pidió no ser identificado.

Pero en un año que vio el regreso de Hollywood, con el lanzamiento de superproducciones y la reapertura de las salas de cine, los votantes tuvieron mucho que analizar.

Will Smith es el gran favorito a mejor actor por su papel de padre de Venus y Serena Williams en "Rey Richard: una familia ganadora", una categoría donde compite también el español Javier Bardem ("Being the Ricardos").

Troy Kotsur ("CODA"), que es sordo, va adelante en la carrera a mejor actor secundario por su rol de padre que quiere apoyar a su hija pero depende de ella para comunicarse.

Mirando a las actrices principales, el columnista de The Hollywood Reporter, Scott Feinberg cree que "cualquiera" de las candidatas puede ganar, pero afirmó que Jessica Chastain ("Los ojos de Tammy Faye") es la que tiene "más posibilidades".

Clayton Davis coincidió, aunque dijo que hay "mucho amor por la española Penélope Cruz", que podría sorprender por el drama de Pedro Almodóvar, "Madres paralelas".

Se espera que Ariana DeBose, de ascendencia latina, gane el premio a la mejor actriz de reparto por interpretar a Anita en la nueva versión del musical "West Side Story" ("Amor sin barreras"), el mismo papel que le dio un Óscar a la legendaria actriz puertorriqueña Rita Moreno en 1962.

El compositor y actor Lin-Manuel Miranda podría conquistar el codiciado EGOT (Emmy, Grammy, Óscar y Tony) si se impone en la categoría de mejor canción con "Dos Oruguitas" de la película de Disney "Encanto", pero dijo que no asistirá a la ceremonia debido a que su esposa dio positivo por covid.

La producción, una carta de amor a Colombia, incluye animadores y elenco latino, y pelea la mejor película animada, categoría en la que destacan representantes de una nueva generación de latinoamericanos como el director mexicano Carlos López Estrada ("Raya y el último dragón") y el productor de origen cubano Phil Lord ("La familia Mitchell vs. las máquinas").

El brasileño Pedro Kos y su codirector Jon Shenk están nominados por "Enséñame el camino a casa" al mejor cortometraje documental, mientras que en el mejor cortometraje animado compiten el chileno "Bestia" y el español "El limpiaparabrisas".

De vuelta al tradicional Teatro Dolby de Hollywood, la cadena de televisión ABC, a cargo de la transmisión, espera recuperar en esta 94ª edición la audiencia perdida.

La gala de 2021 fue vista por unos 10 millones de espectadores, un descenso del 56% respecto a 2020, que ya fue un récord de baja audiencia.

Los esfuerzos por recuperar a los espectadores incluyen un nuevo premio "favorito de los fans", votado en línea por el público, introducido después de que éxitos taquilleros como "Spider Man: Sin camino a casa" y "Sin tiempo para morir" recibieran pocas nominaciones.

Entre las novedades, la Academia decidió pregrabar la entrega de premios en ocho categorías y dar más tiempo a intervenciones de las presentadoras Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, y a actuaciones musicales más largas, como la presentación de "We Don't Talk About Bruno", el éxito viral de la película de Disney "Encanto" que sacudió las redes sociales y las listas de reproducción.

