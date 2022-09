Los principales ganadores de la Mostra de Venecia

Lista de los ganadores de los principales premios otorgados este sábado durante la ceremonia de cierre de la 79ª edición del festival de cine Venecia:

León de Oro : "All the Beauty and the Bloodshed" de Laura Poitras (Estados Unidos)

León de Plata - Gran Premio del Jurado y León del Futuro - Mejor ópera prima: "Saint-Omer" de Alice Diop (Francia)

León de Plata - Premio a la mejor dirección: el italiano Luca Guadagnino por "Bones and all"

Premio a la mejor actriz: la australiana Cate Blanchett por su papel en "Tàr" de Todd Field

Premio al mejor actor: el irlandés Colin Farrell por su interpretación en "The Banshees of Inisherin" de Martin McDonagh

Premio Marcello Mastroianni del mehor actor o la mejor actriz emergente: la actriz Taylor Russell por su papel en "Bones and all" de Luca Guadagnino

Premio Especial del Jurado: "No Bears" de Jafar Panahi (Irán)

Premio al mejor guión: "The Banshees of Inisherin" del irlandés Martin McDonagh

