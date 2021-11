Los Pumas cierran 2021 con una amplia derrota en Irlanda

Los Pumas despidieron el año 2021 con una abultada derrota en Irlanda (53-7), este domingo en un test-match correspondiente a la gira de otoño, que los argentinos cierran con dos derrotas (la primera fue ante Francia) y una victoria (frente a Italia).

"Francia e Irlanda han sido claramente los dos mejores equipos de esta ventana", admitió el seleccionador argentino Mario Ledesma sobre las dos selecciones que fueron capaces de vencer a los temibles All Blacks neozelandeses.

Ledesma destacó el progreso del XV del Trébol desde la llegada como seleccionador del inglés Andy Farrell: "Evidentemente, el nivel que demostraron contra los All Blacks y la manera cómo les dominaron a lo largo de los 80 minutos fue impresionante y sí, se puede decir que han mejorado mucho desde hace un par de años".

Pese a que los Pumas se adelantaron en el marcador con un try de Mateo Carreras nada más empezar (2), con la posterior conversión de Emiliano Bofelli, el XV del Trébol, que una semana antes había derrotado a los All Blacks, se mostró como un rodillo, anotando un total de 7 tries.

Los tres últimos llegaron cuando los visitantes ya jugaban en inferioridad por la expulsión del segunda línea Tomás Lavanni (60), que ocurrió poco después de que Los Pumas jugasen de nuevo al completo tras la exclusión temporal de Pablo Matera (47), por lo que Argentina jugó prácticamente media hora de la segunda parte con un jugador menos.

Tras las victorias el sábado de Gales (frente a Australia), Inglaterra (contra Sudáfrica) y Francia (ante Nueva Zelanda), Irlanda logró la victoria ante la cuarta potencia del rugby en el hemisferio sur.

Y en su undécima visita a Dublín, los Pumas siguieron sin conocer la victoria en la capital irlandesa y el balance entre los dos equipos es ahora de 15 victorias europeas, un empate y 8 triunfos argentinos en 24 confrontaciones.

La última victoria de los Pumas frente a los irlandeses fue en los cuartos de final del Mundial de 2015 (43-20).

El arranque de los Pumas dio esperanzas a los argentinos de que quizá iba a ser el día en el que acabase el maleficio de Dublín, pero los irlandeses voltearon el 0-7 inicial con un penal transformado por Joey Carbery y un try convertido por Josh van der Flier (10-7, m.11).

Con tries de Andrew Porter (22) y Caelan Doris (36), los europeos llegaron con cómoda ventaja al descanso (24-7) pese a no poder contar con su estrella Jonathan Sexton, lesionado contra los All Blacks.

Para satisfacción del seleccionador Andy Farrell, su equipo no levantó el pie del acelerador tras la pausa, aprovechando también la inferioridad numérica de los Pumas, y redondearon el festival anotador con tries de Van der Flier (56), Dan Sheehan (66), Cian Healy (71) y Tadhg Beirne (75), que se sumaron a los puntos con el pie de Carbery (18).

"Hemos crecido como grupo", destacó Farrell, añadiendo que "es el día que más placer he tenido" desde que se hizo cargo de Irlanda.

Para los argentinos, una de las pocas notas positivas de la gira será la victoria ante Italia hace una semana (37-16) que supuso para los Pumas romper una mala racha de siete derrotas consecutivas.

En cambio, el buen cierre del año de los equipos europeos, incluido también Escocia, augura un Torneo del Seis Naciones de gran nivel.

hap/fbx/mcd/pm