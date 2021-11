Los Pumas se reencuentran con la victoria en Italia (37-16)

Argentina dominó a Italia (37-16), este sábado en Treviso, para lograr su primera victoria desde el mes de julio contra Gales, poniendo fin a una serie negativa de siete reveses.

Una semana después de la buena imagen ofrecida ante Francia, que no puso verse reflejada con una victoria (29-20), los Pumas anotaron cinco tries ante los 'Azzurri' -dos en el primer tiempo, tres en el segundo- para firmar su 17ª victoria en 23 partidos contra Italia. Esta salvó el honor merced especialmente al primer try internacional de su medio scrum Stephen Varney.

alu/iga