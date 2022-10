Los Ravens aplican a los Bucs de Brady su tercera derrota seguida en la NFL

Con una espectacular remontada, los Baltimore Ravens vencieron el jueves 27-22 a los Tampa Bay Buccaneers en la tercera derrota consecutiva del equipo que lidera el veterano Tom Brady en la liga de football americano (NFL).

Baltimore levantó una desventaja de 3-10 en el descanso de la mano de su mariscal de campo estrella, Lamar Jackson.

El 'quarterback' corrió 43 yardas y completó 27 de 38 pases para 238 yardas y dos touchdowns. Del otro lado, Brady, de 45 años, completó 26 de 44 pases para 325 yardas y un touchdown.

Los Bucs anotaron un touchdown en el primer cuarto por primera vez en esta temporada, convertido por Leonard Fournette, pero su ofensiva se encalló en la segunda mitad lo que provocó que Brady encadene tres derrotas seguidas por primera vez desde 2002.

Los Ravens le dieron la vuelta al marcador en el tercer cuarto con un touchdown de Kenyan Drake de 5 yardas y otro de Isaiah Likely de 10, ambos a pase de Jackson.

Los Bucs fueron acercándose con dos goles de campo pero lograron el touchdown que les acercaba 27-22, obra de Julio Jones a pase de Brady, cuando quedaban solo 49 segundos en el reloj.

El equipo de Tampa, campeones del Super Bowl de la temporada 2020, comenzó la campaña con dos triunfos pero desde entonces ha encajado cinco derrotas en seis partidos.

"No creo que nadie se sienta bien", reconoció Brady. "No es donde queremos estar, pero no nos lo hemos ganado".

"Tienes que ganártelo. Tienes que ir a luchar duro y encontrar la manera de ganar partidos", demandó el ganador de siete títulos de Super Bowl.

-- Resultados de la octava semana de la temporada de la NFL:

- Jueves:

Buccanneers - Ravens 22-27

- Domingo:

Jaguars - Broncos

Falcons - Panthers

Cowboys - Bears

Lions - Dolphins

Vikings - Cardinals

Saints - Raiders

Jets - Patriots

Eagles - Steelers

Texans - Titans

Colts - Commanders

Rams - 49ers

Seahawks - Giants

Bills - Packers

- Lunes:

Browns - Bengals

