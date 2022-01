Luchador brasileño Figueiredo arrebata al mexicano Moreno su título de UFC

En el tercer capítulo de su feroz rivalidad, el luchador de artes marciales mixtas brasileño Deiveson Figueiredo venció el sábado al mexicano Brandon Moreno y recuperó el cinturón de peso mosca del campeonato UFC.

Figueiredo, de 34 años, fue declarado vencedor por decisión unánime (48-47, 48-47,48-47) en este combate de peso mosca (125 libras - 57 kilos) del programa UFC 270, celebrado en Anaheim (California)

En el primer asalto, el brasileño logró un derribo de Moreno pero el peleador tijuanense se rehízo rápido.

Ambos luchadores protagonizaron dramáticos intercambios de golpes, con Moreno tomando la iniciativa en muchas fases de la pelea.

Los dos luchadores latinoamericanos encajaron numerosos golpes en el rostro pero resistieron en pie hasta la última campana y la decisión final de los jueces, que fue cuestionada por Moreno.

"Creo que lancé más combinaciones, con más velocidad. Quizás él conectó con un poco más de poder pero sentí que yo gané", declaró el mexicano. "Muchas veces me he caído y siempre me he levantado".

Figueiredo y Moreno empataron en su primer enfrentamiento en 2020 y el mexicano se impuso en el segundo en junio de 2021.

Moreno se convirtió entonces en el primer peleador nacido en México en lograr un título del campeonato UFC (The Ultimate Fighting Championship). La pelea del sábado era su primera defensa del cinturón.

En el último combate de la cartelera en Anaheim, el camerunés Francis Ngannou retuvo su cinturón de campeón de los pesos pesados de UFC al vencer por decisión unánime al francés Ciryl Gane.

Ngannou se impuso en cinco igualados asaltos, sumando una decimoséptima victoria a su historial, por tres derrotas registradas.

Gane, por su parte, no había sido vencido en sus 10 combates anteriores.

