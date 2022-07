Macron denuncia la "hipocresía" de países africanos de no reconocer la agresión rusa en Ucrania

Emmanuel Macron denunció el martes la "hipocresía" escuchada "en particular en el continente africano" de no reconocer claramente "una agresión unilateral" de Rusia contra Ucrania, como sí hizo la Unión Europea (UE).

"La primera decisión de los europeos fue no participar de ninguna manera en esta guerra, pero definirla y calificarla, algo en lo que veo a menudo la hipocresía, en particular en el continente africano (...) de no saber calificar una guerra" iniciada por Rusia, afirmó el presidente francés en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo camerunés Paul Biya.

"Hay presiones diplomáticas, no soy tan ingenuo", añadió Macron, quien destacó que la UE hizo "todo lo posible para parar la guerra" con sanciones y aislamiento diplomático contra Rusia.

"Y es ahí donde los necesitamos, porque, si no, este esquema (la invasión de un país, ndlr) se reproducirá sin fin", explicó.

El presidente francés que llegó el lunes a Yaundé en el inicio de su gira africana, busca en su primera visita a Camerún relanzar las relaciones políticas y económicas entre los dos países.

"No es el orden internacional que deseamos. Queremos que esté basado en la cooperación y el respeto de la soberanía de cada uno", afirmó Macron respecto a la situación en Ucrania.

Macron afirmó que Francia era "el país más comprometido en la seguridad de los Estados africanos" pero en "un marco claro, a petición de los Estados soberanos y para luchar contra el terrorismo".

La gira africana de Macron, que incluye también Benín y Guinea Bissau, permitirá al presidente reafirmar su "compromiso con la renovación de las relaciones de Francia con el continente africano" al inicio de su segundo quinquenio en el poder, explicó el Elíseo.

Francia también ha seguido con preocupación la aparición de otras potencias, como Turquía, Rusia y China, que buscan afianzarse en una zona que sigue considerando parte de su esfera de influencia.

