Maduro sufre un nuevo revés en la pugna por el oro en los tribunales británicos

El gobierno de Nicolás Maduro sufrió un nuevo revés judicial este viernes que lo aleja de su objetivo de hacerse con las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, tras una decisión favorable al líder opositor Juan Guaidó.

La jueza Sara Cockerill, de la división comercial de la Alta Corte de Londres, falló a favor de Guaidó, que está reconocido por el Reino Unido como presidente interino de Venezuela, en sintonía con varios países liderados por Estados Unidos que no reconocen el segundo mandato de Maduro iniciado en 2019 y consideran al dirigente opositor como presidente encargado.

El gobierno de Maduro y la oposición liderada por Guaidó se enfrentan desde 2019 en una saga judicial por el acceso a 31 toneladas de oro, valoradas en más de 1.900 millones de dólares, custodiadas desde hace años en las cámaras acorazadas del Banco de Inglaterra.

"Puedo ratificarles que el oro del país que está en Inglaterra seguirá protegido de las garras de la dictadura", escribió Guaidó en Twitter tras el fallo.

La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que además es ministra de Finanzas, tachó la decisión de "terrible, nefasta, insólita, destemplada", en un contacto telefónico con la televisora estatal VTV, en el que llamó al gobierno británico a "rectificar" y "no seguir con esta payasada de pretender que Juan Guaidó es presidente de un país, que no lo es y no lo será nunca".

La proclamación de Guaidó recibió el apoyo de medio centenar de países, pero en la práctica Maduro tiene todo el poder territorial y el control de las fuerzas militares.

Esta parte del proceso legal se centró en si la justicia británica considera legítima la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Guaidó tras autoproclamarse presidente interino de Venezuela.

La directiva ad hoc nombrada por el opositor pidió al Banco de Inglaterra no entregar los lingotes a la junta directiva del oficialismo.

En el marco de un largo litigio en Londres, la Corte Suprema británica ordenó en diciembre analizar si una decisión judicial venezolana anula efectivamente dichos nombramientos.

La jueza estimó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Caracas de invalidar los nombramientos a la cúpula del BCV no puede ser reconocida por la ley británica.

Uno de los argumentos citados es que existe "evidencia clara" de que el TSJ está amañado con jueces que apoyan a Maduro.

El BCV de Maduro rechazó el "insólito pronunciamiento" del tribunal, que "violenta el Estado de Derecho Internacional y el orden constitucional y legal" del país, según un comunicado en el que indicó que apelará.

"Es sumamente grave que la política exterior británica, que en este caso directamente amordazó a sus tribunales, ocasione graves daños a los derechos e intereses de ciudadanos, de las instituciones y de otros estados", añadió el texto.

Ya el representante legal del gobierno, Sarosh Zaiwalla, había calificado la decisión como "desafortunada". Expresó igualmente su "preocupación" por el efecto acumulativo en las sentencias de tribunales ingleses de un "simple comunicado emitido por el gobierno británico reconociendo como jefe de Estado a una persona que no controla ninguna parte de ese estado", entregándole el poder para disponer de activos.

Las autoridades de Caracas afirmaron en 2020 que necesitan los fondos urgentemente para hacer frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

"Es muy grave el daño causado a nuestro pueblo", insistió la vicepresidenta este viernes.

Más temprano en un comunicado, Guaidó felicitó "el honesto y transparente proceso judicial". Se espera que haya más audiencias este año, antes de que la justicia británica tome una determinación sobre el caso.

El gobierno de Maduro mantiene sus relaciones diplomáticas con Gran Bretaña, pese al reconocimiento de Guaidó.

Caracas las cortó con Colombia, que serán restablecidas con la llegada de Gustavo Petro al poder, y Estados Unidos.

Sin embargo, en el marco de la crisis energética, Washington envió una delegación de alto nivel al país caribeño pocos días después de la invasión de Rusia a Ucrania.

