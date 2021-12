Manchester City refuerza su liderato, Liverpool y Chelsea tropiezan

El Manchester City amplió su ventaja como líder en la Premier League con una nueva goleada, esta vez por 4 a 0 en Newcastle, este domingo en la 18ª jornada, en la que Liverpool (2º) y Chelsea (3º) solo pudieron empatar en sus respectivas visitas a Tottenham (2-2) y Wolverhampton (0-0).

Los 'Citizens' suman 44 puntos, ahora tres más que el Liverpool y seis más que el Chelsea. Aumenta por lo tanto en este domingo dos puntos más su ventaja sobre sus dos perseguidores más directos.

La semana ha sido por lo tanto espectacular para el City, que el martes había vencido 7-0 al Leeds United. Suma ocho triunfos seguidos en el campeonato y eso le permite llevar las riendas de la clasificación.

La misión era por lo tanto muy difícil para un Newcastle que es apenas 19º.

Las Urracas lo pusieron todavía más fácil al líder al ofrecerles en bandeja de plata el primer gol tras apenas cinco minutos, tras una falta de entendimiento de su arquero Martin Dubravka y su defensa Ciaran Clarke, que permitió al portugués Ruben Dias poner el primero en el marcador.

El Newcastle fue un simple espectador cuando el también portugués Joao Cancelo firmó el segundo en el 27, con un certero disparo.

El brasileño Gabriel Jesús (52) y Raheem Sterling (57) podrían haber sentenciado al regreso de los vestuarios, pero fue finalmente el argelino Riyad Mahrez el que consiguió el tercero, con una volea en plena carrera (minuto 63), antes de que Sterling pusiera el cuarto y definitivo en el 86.

Una victoria en un partido sin gran historia para los hombres de Josep Guardiola, que pudo estar en el banquillo después de un susto el viernes por un test no concluyente, antes de confirmarse que era negativo al covid-19.

El Liverpool, segundo de la tabla, no pudo ganar en su visita al Tottenham (2-2), por lo que no pudo seguir el ritmo del City.

Harry Kane adelantó a los 'Spurs' en el 13 y después el Liverpool remonta con las dianas del portugués Diogo Jota (35) y Andrew Robertson (69), que luego fue expulsado en el 77.

Poco antes, en el 74, el surcoreano Son Heung-min había firmado el 2-2 definitivo para los locales.

El Tottenham no había jugado desde hacía dos semanas por un brote de covid-19 en su plantel. En el Liverpool está también afectado por el coronavirus y no pudo contar con Virgil Van Dijk, Curtis Jones, Fabinho, Thiago Alcántara y Jordan Henderson, aunque ese último parece tener un simple resfríado.

El Chelsea, que ya había empatado el jueves 1-1 con el Everton, igualó esta vez sin goles (0-0) en Wolverhampton (8º), en un partido que se disputó tras una petición de aplazamiento rechazada por la Premier League.

Ya privados de Romelu Lukaku, Callum hudson-Odoi y Timo Werner en el duelo ante el Everton, los 'Blues' viajaron a Wolverhampton sin Ruben Loftus-Cheek, Kai Havertz y Jorginho. En la hoja del partido, los londinenses tuvieron apenas seis suplentes en lugar de siete y dos de ellos eran arqueros.

"No se pueden para nada" entender las decisiones de la Premier League, se quejó el entrenador Thomas Tuchel antes del choque. Diez partidos del campeonato sí obtuvieron anteriormente luz verde al aplazamiento por motivos sanitarios.

"Estamos decepcionados, un poco enfadados, pero eso no hará que seamos menos competitivos", prometió, antes de admitir que tener que titularizar a N'Golo Kanté, recién recuperado de una lesión era "un gran riesgo".

El partido le dio la razón y al Chelsea le costó generar peligro, pese a dominar la posesión del balón.

Tras el partido, Tuchel insistió en su opinión.

"No es algo seguro. Hablamos de proteger a los jugadores y de tener un entorno seguro, pero no lo es. No me sorprendería que en la próxima prueba aparezcan más positivos", afirmó a la BBC.

La Premier League tendrá una reunión el lunes para estudiar la posibilidad de aplazar una de sus jornadas de final de año. Según The Athletic se trataría de la 20ª jornada, los días 28, 29 y 30 de diciembre, para no tocar el sacrosanto 'Boxing Day' (26 de diciembre).

