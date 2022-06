Marcell Jacobs reaparece con un discreto crono en Rieti

El campeón olímpico de los 100 m, el italiano Marcell Jacobs, lesionado desde mediados de mayo, regresó a la competición este sábado en Rieti (Italia) con un discreto crono en la prueba de la línea recta, sin bajar de los 10 segundos (10.12), a tres semanas del Mundial de Eugene (15 al 24 de julio).

Jacobs se proclamó campeón de Italia al superar a Ali Chituru (10.16), unas horas después de realizar su primer 100 en las series (10.17).

El velocista italiano no competía desde que sufrió una elongación, por lo que las dos carreras de este sábado eras su tercera y su cuarta desde que dio la sorpresa y ganó el oro olímpico hace un año en Tokyo.

"Aún no soy capaz de controlar un 100 m completo, sobre todo con dos carreras en una hora (...) En los entrenamientos he tenido que hacerlo todo a ritmo moderado (...) Al final he preferido retenerme un poco para evitar contracciones o cosas extrañas", declaró a la RAI Sport.

Jacobs tiene previsto correr los 100 m el próximo jueves en la reunión de Estocolmo, la última antes de viajar a Estados Unidos para el Campeonato Mundial.

