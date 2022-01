"Me pone la piel de gallina" ser el abanderado español en Pekín-2022, afirma Mirambell

Ander Mirambell tendrá un premio especial en sus cuartos y últimos Juegos Olímpicos de Invierno. Junto a Queralt Castellet, el especialista en skeleton será uno de los dos abanderados del equipo español en la ceremonia de apertura de Pekín-2022.

"El honor de llevar la bandera junto a Queralt es algo maravilloso, magnífico, que no hubiese imaginado nunca. Me pone la piel de gallina y estoy con ganas de que llegue ese momento para poder representar a nuestro país y a nuestro equipo", afirmó el catalán, que cumple 39 años el 17 de febrero.

Tras empezar en el fútbol, en el equipo juvenil del club de sus amores, el Espanyol de Barcelona, sus inquietudes deportivas le hicieron después dar el salto a los trineos. Esa decisión le ha permitido participar en tres Juegos Olímpicos y afrontar los cuartos. En los tres anteriores mantuvo una regularidad, siendo 24° en Vancouver-2010, 26° en Sochi-2014 y 23° en Pyeongchang-2018.

En Pekín-2022 ya empieza a ver cercana su retirada. Mientras encadenaba citas olímpicas, se preparó para el futuro, con estudios que le han hecho ser licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a lo que sumó un máster en Dirección, Metodología y Análisis del fútbol y otro en Gestión y Dirección de instalaciones deportivas.

P: ¿Qué ha significado para usted ser designado abanderado en la que es posiblemente su última participación olímpica?

R: Es algo que era inimaginable. Un honor. Una pasada. Puedes ganar una competición y sabes que es consecuencia de algo. Has conseguido ganar, subes al podio, te dan la medalla, suena el himno español, pero que te den la responsabilidad y el honor de llevar la bandera junto a Queralt es algo maravilloso, algo magnífico, que no hubiese imaginado nunca. Me pone la piel de gallina y estoy con ganas de que llegue ese momento para poder representar a nuestro país y a nuestro equipo. Al final creo que cualquiera de los catorce deportistas merecería estar llevando la bandera porque catorce deportistas en los Juegos de Invierno es algo inimaginable para nuestro país. Son catorce héroes, catorce luchadores que representarán a España en los Juegos. Me ha tocado a mí ese honor y lo voy a hacer con ilusión, con pasión y con muchas ganas de vivir ese momento.

P: ¿Cómo ha sido este cuarto ciclo olímpico para usted?

R: Estos Juegos han sido más difíciles que los otros. Básicamente porque antes participaban 30 deportistas en la prueba de skeleton y ahora somos 25. La exigencia ha sido máxima. Vivimos con la situación del covid, que pasé durante las fiestas de Navidad y que ponía en duda mi segunda parte de la temporada y por tanto la clasificación olímpica. Ha sido muy duro. He tenido que hacer una de las mejores temporadas de mi carrera deportiva para conseguir este resultado. Por tanto creo que es un momento histórico. Hemos hecho algo muy grande con casi 39 años.

P: ¿Estos cuartos Juegos van a ser los últimos para Ander Mirambell?

R: Deberían serlo. Con más de 40 años estar en unos quintos Juegos es bastante difícil, así que creo que van a ser mis últimos Juegos. Físicamente no me veo haciendo cuatro años más. Hemos pasado de 30 a 25 deportistas en la prueba olímpica y otro ciclo olímpico no creo que el cuerpo sería capaz de aguantarlo. Por tanto lo veo casi imposible. Vamos a ver qué sucede a final de temporada. Voy a reunirme con toda la gente que trabaja conmigo, para que me den su opinión, que vean cómo estoy y a partir de ahí decidiremos.

P: ¿Cómo ha sido la evolución personal y deportiva de Ander Mirambell entre la primera y la cuarta cita olímpica?

R: La esencia es la misma. Lo mismo que al principio batallaba para llegar a cada una de las competiciones y vivía con pasión cada bajada, lo hago ahora. Aunque han cambiado muchas cosas a nivel mental. Creo que tengo más herramientas, que soy mejor piloto, que estoy más tranquilo dentro del trineo, que disfruto de otra manera el deporte, que soy más competitivo, que me he ganado más el respeto que cuando empezaba.

P: ¿Ha pensado que hará después de su retirada?

R: Me han ofrecido ser entrenador de algún equipo que pueda luchar por medalla, me han ofrecido un proyecto de desarrollo. En la misma federación quieren que continúe. Hay que hablar con ellos por si quieren que continúe como deportista y entrenador, solo entrenador. Hace unos años estuve negociando hasta el proceso final para ser director general de un equipo de segunda división de fútbol y al final escogieron a otra persona. Hay muchas cosas abiertas. Me gustan los temas de comunicación. Supongo que cuando llegue marzo y con la información de toda la gente que trabaja conmigo, me quiere y me dé su opinión tomaré una dirección hacia donde ir. Si seguimos una temporada más o no, o qué. Lo importante es que estos años nos hemos estado formando con diferentes Masters y preparando mi retirada deportiva. Aunque va a ser saltar de un muro muy alto porque a partir de febrero hay que buscar trabajo para mantener a la familia, para sobrevivir. Es duro. Son las reglas del juego, era así cuando empecé y te adaptas a este estilo de vida. Pero no deja de ser duro.

