"Me siento ridícula", dice Shiffrin tras nueva eliminación

"Me siento ridícula", admitió la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, que este jueves se salió de pista por tercera vez en los Juegos Olímpicos de Pekín-2022, esta vez en la combinada alpina, por lo que se irá de China sin medalla individual, un auténtico fracaso para esta campeona de impresionante palmarés.

Tres veces medallista olímpica (oro en el gigante en 2014, oro en eslalon y plata en combinada en 2018), Shiffrin se salió de pista en el gigante, en el eslalon y ahora en la combinada en Pekín. Toda una sorpresa para una estrella que destaca habitualmente por su seguridad técnica.

Le queda en la competición la prueba paralela por equipos del sábado.

PREGUNTA: ¿Cómo abordó su jornada?

RESPUESTA: "Me sentía tranquila, tenía un buen plan de ataque para el descenso, he esquiado bien la pista. Después, en mi cabeza sabía que tenía la oportunidad de ganar una medalla. Subí el tempo en el eslalon, pero si lo comparas con la carrera de eslalon (de la pasada semana), estaba más tranquila. Tenía una buena sensación en esas nueve primeras puertas. Un buen feeling en el eslalon, pero dos salidas de pista... No quería esquiar a la defensiva para proteger un avance después del descenso ante las otras especialistas del eslalon. Quería hacer un buen eslalon. Creo que se trataba de no hacerme muchas preguntas. Es lo que comencé a hacer y luego me salí...".

P: ¿Sintió una presión particular?

R: "La gente dice que es una historia de presión. Hubo momentos durante los Juegos en los que sentí una fuerte presión, las expectativas, pero eso no me afectó durante mis carreras de manera general. No era ciertamente superior a lo que ya había vivido en mi carrera, en el Mundial, en los últimos Juegos Olímpicos... La presión está ahí y no me molesta, me resulta familiar. A veces estoy un poco más tensa, pero a pesar de ello puedo esquiar bien. Hoy me sentía mentalmente tranquila, sólida. Por supuesto, quería ganar una medalla, pero quería ante todo brindarme una nueva manga de eslalon en esta pista. Lo que me decepciona todavía más que irme de los Juegos sin medalla individual es que he desaprovechado todas las ocasiones que he tenido aquí en eslalon".

P: ¿Cómo ha vivido estos Juegos?

R: "Son unos Juegos duros. Mi preparación ha sido buena, las cosas estaban bien. Pero así es el deporte, puedes hacer todo para estar preparada, y a veces funciona y a veces no. No sé por qué he regresado a la pista cada vez. ¡Voy a volver mañana (sábado) para la prueba paralela porque soy una idiota (irónica)! Me hubiera gustado demostrar más. Me siento ridícula. Me estoy haciendo muchas preguntas. Estoy decepcionada y frustrada. Sé también que va a haber malos comentarios sobre la manera en la que, lamentablemente, fallé en las últimas semanas. Es algo extraño, pero no tengo miedo a ello porque ya no tengo energía para pensar en ello".

ryj-lp-rg/jr/nzg/dr