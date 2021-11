Messi "feliz" con su octavo trofeo al mejor goleador liguero en España

El astro argentino del París Saint-Germain Leo Messi se declaró "feliz" al recoger su octavo premio Pichichi al mejor goleador de la Liga española 2020/2021, asegurando no saber "si veremos a alguien que supere" esta marca.

"Para mí es un honor estar en la historia de LaLiga, por conseguir mi octavo Pichichi", dijo Messi, en vídeo durante la entrega este lunes de los premios que otorga el diario Marca a los mejores de la temporada liguera 2020/2021.

En su último año en el campeonato español defendiendo la camiseta del Barcelona, Messi marcó 30 goles en 35 partidos conquistando este trofeo Pichichi al mejor goleador del campeonato, por octava vez, la quinta consecutiva.

El trofeo al mejor goleador liguero de la pasada temporada se une los conseguidos en las campañas 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20.

"Parecía una locura hace poco igualar a (Telmo) Zarra y al final lo pude superar y estoy muy feliz", aseguró el jugador argentino.

Messi hacía referencia al mítico jugador español del Athletic de Bilbao Telmo Zarra, ganador de seis trofeos 'Pichichi' al mejor artillero liguero entre la temporada 1944/45 y la 1952/53, una marca que nadie pudo batir hasta la llegada del astro argentino.

"No sé si lo veremos o no alguien que me supere", apuntó Messi, que en la tarde de este lunes podría seguir ampliando su palmarés como uno de los nominados al Balón de Oro.

gr/iga